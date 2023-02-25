Буданов зізнався, чого боїться, і розповів, що ходить до церкви

Глава української розвідки час від часу відвідує церкву

У грудні минулого року з’явилася інформація про те, що на голову розвідки Кирила Буданова росіяни готували замах як і на інших високопосадовців. Сам голова ГУР зізнався, що є лише одна річ, якої він боїться, і це не росіяни.

Про це він розповів в інтерв’ю Дмитру Комарову у рамках документального проекту "Рік". За час війни до будівлі ГУР МОУ прилетіла лише одна ракета.

За словами Кирила Буданова, полювання він сприймає без будь-якої тривоги. Йому подобається, що окупанти вбачають у ньому сильного суперника, якого треба усунути.

"Мені це (полювання-ред.) подобається. Це ступінь визнання, якщо хочете. Це показує, що я роблю свою роботу добре", - наголосив Кирило Буданов.

Глава української розвідки відповів, що він не безстрашний, яким його вважають багато українців. Він має свої страхи, одні з найбільших — кара Бога. Кирило Буданов віруючий українець і час від часу ходить до церкви.

"Я вірю в Бога і боюся Божої кари. Але боятися якусь там росію, вибачте, але це смішно. Був (у церкві — ред.) десь разів п’ять, я туди ходжу, коли вже точно дуже важко", — поділився головний розвідник України.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіянина підозрюють у замаху на Володимира Зеленського. Він хотів організувати ОЗУ з-поміж досвідчених військових, які б допомогли здійснити план російських спецслужб.