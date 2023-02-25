Буданов признался, чего боится, и рассказал, что ходит в церковь

Глава украинской разведки время от времени посещает церковь

В декабре прошлого года появилась информация о том, что на главу разведки Кирилла Буданова россияне готовили покушение как и на других высокопоставленных лиц. Сам глава ГУР признался, что есть только одна вещь, которой он боится, и это не россияне.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Комарову в рамках документального проекта "Год". За время войны в здание ГУР МОУ прилетела только одна ракета.

По словам Кирилла Буданова, охоту на себя он воспринимает без какой-либо тревоги. Ему нравится, что оккупанты видят в нем сильного соперника, которого нужно устранить.

"Мне это (охота-ред.) нравится. Это степень признания, если хотите. Это показывает, что я делаю свою работу хорошо", — подчеркнул Кирилл Буданов.

Глава украинской разведки ответил, что он не бесстрашный, коим его считают многие украинцы. У него есть свои страхи, одни из самых больших — кара Бога. Кирилл Буданов верующий украинец и время от времени ходит в церковь.

"Я верю в Бога и боюсь Божьей кары. Но бояться какую-то там россию, извините, но это смешно. Был (в церкви — ред.) где-то раз пять, я туда хожу, когда уже точно очень тяжело", — поделился главный разведчик Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россиянина подозревают в покушении на Владимира Зеленского. Он хотел организовать ОПГ из числа опытных военных, которые бы помогли осуществить план российских спецслужб.