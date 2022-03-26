"Украшение" украинских полей: ВСУ показали еще один сбитый самолет оккупантов (видео)

Украинские защитники с гордостью демонстрируют результаты своей работы

Несмотря на то, что Украина уже на протяжении месяца противостоит российской армии, наши воины доблестно выполняют свой долг. Среди прочего — уничтожают вражескую технику, которую на нашу землю пригоняют в попытках оккупировать территорию. В субботу, 26 марта, ВСУ показали, как выглядят "останки" российского боевого самолета, сбитого в одном из регионов страны.

Видеозапись опубликовали на официальной Facebook-странице Генштаба ВСУ.

Отныне единственное назначение ликвидированной техники — "украшение" для украинских полей, шутят бойцы. Уничтожением авиационных целей занимаются как представители Воздушных сил, так и сухопутных войск.

Предупреждаем: на видео присутствует ненормативная лексика (18+).

В Генштабе отмечают: российская пропаганда постоянно сообщает, будто бы все системы ПВО давным-давно уничтожены прицельным огнем российской армии. Вероятно, такого же мнения был и вражеский пилот, который управлял сбитым самолетом. Однако об этом уже вряд ли кто-то узнает, ведь, судя по обломкам, выжить экипажу судна, не удалось.

От самолета остались лишь обломки крыльев и часть хвоста, которые здорово обгорели в пожаре, что вспыхнул после "приземления".

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Ранее мы писали о том, что в зоне проведения Операции Объединенных Сил на Донбассе украинцам удалось нанести серьезный удар по силам российской армии. Среди прочего были уничтожены несколько самолетов и беспилотников, а также колонна танков вместе с экипажем.

Также "Телеграф" показывал, как выглядит ликвидированный украинцами боевой корабль, который был подбит в порту Бердянска.