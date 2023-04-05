Одеситка намалювала грудьми картину заради ЗСУ та дітей з Донбасу (відео)

Дівчина вирішила спрямувати свої таланти на благодійсність

Люди залучають багато сил і креативу, аби допомогти ЗСУ. Один із цікавих способів використовують українки, які створюють еротичний контент — збирати гроші за допомогою своїх фізичних даних. До прикладу, еротичний календар вирішили створити журналістки "5 каналу", що обернулося скандалом.

Днями акцію подібного змісту провела одеситка, на ім'я, Валері (так вона підписана у соцмережах, зокрема у TikTok). Дівчина вирішила намалювати своїми грудьми картину. "Пензлями" чималого розміру їй вдалося зобразити планету Земля та прапор України над нею.

Гроші, отримані з продажу, дівчина пообіцяла витратити на благодійність — половину на ЗСУ, а половину на медикаменти, памперси та інші потрібні речі для дітей, евакуйованих з Донбасу.

Сьогодні Валері повідомила, що її роботу придбали за 1500 доларів, тобто майже 60 тисяч гривень. У четвер дівчина вирушить закуповувати допомогу. Підписники закликають її малювати ще.

Сама Валері родом із маленького села на Донеччині, але колись переїхала мешкати в Одесу. Раніше дівчина уже займалася волонтерською діяльністю, тому каже, що знає, куди направити гроші.

Нагадаємо, 63-річний пенсіонер на Рівненщині пішов служити у добровольче формування. А оскільки він не на передовій, то веде прямі ефірі та збирає гроші на ЗСУ. Крім того, група журналістів взялися перетворювати збиті літаки на машини для українських військових.