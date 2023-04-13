Український журналіст Богдан Мірошниченко звернув увагу на одне з головних джерел інформації для Нікополя

Що таке війна постмодерну? Це коли в моєму рідному Нікополі офіційне джерело інформації по-приколу назвали на честь японського гей-порно, а багато жителів про це навіть не здогадуються.

Все почалось з того, що "соратник" нашого глави РВА створив канал і назвав його чомусь Gachi defence, на честь відомого японського гей-порно "Гачімучі". Це відомий суб-культурний мем про накачаних мужиків-геїв.

Gachi defence став головним телеграм-каналом, де сповіщають про переміщення росіян, тому на нього усі підписуються. Зараз там 70к підписників.

Тепер всі люди в Нікополі від 15 до 60 років посилаються на "гачі", коли обговорюють новини, але просто не розуміють значення цього слова.

Прикол уже зайшов занадто далеко. Адмін цього пабліку називає нікопольчан "гачіками", постійно використовує гачі-естетику, а на аватарку поставив фотошоп з порно-актором Біллі Герінгтоном, який заїжджає в Енергодар на хаймарсі (я не жартую, подивіться на фото).

Щоб добити, він створив додаток "Тривога Гачі", який сповіщає про артобстріли і який теж почали скачувати всі жителі Нікопольского району. Канал ICTV робить репортаж, і згадує там на всю країну додаток ТРИВОГА ГАЧІ.

Дуже мало хто з нікопольчан реально розуміє, що означає це "гачі". Я розповів про це мамі, вона дуже здивувалась. Цей неологізм уже увійшов у посвякденну мову нікопольчан, і ніхто не розуміє, що їхня боротьба на інформаційному фронті проходить у гей-порно-симулякрі.

Ото японці би офігіли від того, як ми переосмислюємо їхнє культурне надбання.

Джерело: пост Мірошниченко в Facebook