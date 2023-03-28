"Роблять це регулярно": мешканці окупованої Луганщини скаржаться на бурятів-онаністів

Місцевих вже дістали збоченці з армії рф

Російська армія продовжує підтримувати репутацію армії збоченців, завдяки своїм військовим. Лише нещодавно вибухнув скандал навколо наближеного до путіна генерала, який танцював гей-стриптиз. Нині ж у місті Довжанськ (колишній Свердловськ), що на окупованій частині Луганщини, місцеві скаржаться на бурятів-ексгібіціоністів.

Як повідомили у місцевому Telegram-каналі "Свердловськ в законі", публічні онаністи у військовій формі бурятської національності в районі місцевого парку наганяють жах страх у дорослих та дітей. Підписники каналу розповіли, що 27 березня, близько 20:40 місцева мешканка разом із сином поверталися додому повз парк. Раптом до них вийшов невисокий вузькоокий чоловік, прямо перед ними спустив штани і почав мастурбувати.

"Побачивши це, ми стали з сином бігти, але попереду нас чекав такий же збоченець зі спущеними штанами біля дерева. Моєму обуренню немає меж. Але що далі?! Адже збоченці роблять це регулярно особливо в районі швейної фабрики!", — пише жінка.

Нагадаємо, що у полонених росіян знайшли іграшки з секс-шопу. А в самій росії, попри пропаганду "духовних скрєп", навіть попи закликають до сексуальних злочинів, зокрема, ґвалтувати українок.