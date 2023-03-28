"Делают это регулярно": жители оккупированной Луганщины жалуются на бурятов-онанистов

Местных уже достали извращенцы из армии рф

Российская армия продолжает поддерживать репутацию армии извращенцев благодаря своим военным. Лишь недавно раздался скандал по поводу приближенного к путину танцевавшего гей-стриптиз генерала. В настоящее время в городе Довжанск (Свердловск), что на оккупированной части Луганщины местные жалуются на бурятов-онанистов.

Как сообщили в местном Telegram-канале "Свердловск в законе", онанисты в военной форме бурятской национальности в районе местного парка наводят ужас на страх у взрослых и детей. Подписчики канала рассказали, что 27 марта, около 20:40 местная жительница вместе с сыном возвращались домой мимо парка. Вдруг к ним вышел невысокий узкоглазый мужчина, прямо перед ними спустил штаны и начал мастурбировать.

"Увидев это, мы стали с сыном бежать, но впереди нас ждал такой же извращенец со спущенными брюками у дерева. Моему возмущению нет боли. Но что дальше?! Ведь извращенцы делают это регулярно особенно в районе швейной фабрики!", — пишет женщина.

Напомним, что у пленных россиян нашли игрушки из секс-шопа. А в самой россии, несмотря на пропаганду "духовных скреп", даже попы призывают к сексуальным преступлениям, в частности, насиловать украинок.