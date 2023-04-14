Обращение волонтера, добровольца Александра Куликовского относительно приговора бывшему директору аэропорта "Борисполь"

Это обращение адресую президенту Украины, руководителям антикоррупционных органов, отдельно судьям Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) и всему гражданскому обществу.

Оно касается недавнего приговора ВАКС в 5 лет лишения свободы с реальным сроком заключения Евгению Дыхне, бывшему директору аэропорта "Борисполь".

Сказать, что я был в шоке, не сказать ничего (выводы ниже в: "Кратко по делу").

Меня смущает, что антикоррупционные органы и суд осуждают руководителя госпредприятия не за кражу или коррупцию, а за эффективную работу и попытки изменить советскую систему управления предприятием.

Напомню для всех, что под руководством Дыхне аэропорт "Борисполь" из убыточного превратился в крупный европейский хаб с доходами 1,7 миллиарда грн, и это свершившийся факт.

Наверное, именно за это осудили эффективного менеджера на 5 лет? Вопрос, конечно, риторический.

После ознакомления с материалами дела, они, кстати, в полном объеме опубликованы в открытом доступе (https://nojustice.com.ua/), это я впервые вижу, пообщавшись с адвокатами и самим господином Евгением, у меня в голове появились мысли о какой-то безнадежности, ощущение абсурда ситуации, и понимание того, что все без исключения вновь созданные антикоррупционные институты – сами имеют признаки коррупционности. Являются теми органами, которые не подбирают методы и средства в своей работе и, как оказывается, работают в противоречие закону и по заказу…

Хуже всего осознавать то, что я один из тех, кто после Революции Достоинства стоял на этапе инициативы появления антикоррупционных институций и на законодательном уровне их создания.

Этот приговор вынесен не только Дыхне, этот приговор вынесен и мне лично, и всем, кто причастен к созданию этих органов, потому что получается, что "такие" органы мы создали.

Это приговор и обществу, ведь есть те, кто заказывает такие дела, и есть те, кто выполняет такие заказы по делам.

Это приговор и всей системе власти, без исключения, а главное — это приговор всем будущим квалифицированным государственным управленцам и менеджерам, которые в послевоенное время крайне необходимы во время восстановления Украины, ведь это сигнал, что за каждое креативное или эффективное решение тебя будет ждать приговор не менее 5 лет.

И все эти обвинения базируются, как выяснилось, на применении старого нереформированного законодательства о государственном имуществе, которое почему-то так "охотно" защищает новая антикоррупционная вертикаль НАБУ/САП/ВАКС.

Как результат, с такими абсурдными решениями антикоррупционного суда мы рискуем получить на государственных должностях только бездействующих, безынициативных неэффективных руководителей, которые, в свою очередь, являются порождением взяточничества и коррупции на местах.

Как показывает жизнь и система власти, например, такие аморфные руководители грабят наши государственные предприятия и быстро "мигрируют" за границу.

Этот приговор свидетельствует о том, что вновь созданные антикоррупционные органы не сдали свой тест на добросовестность, объективность, беспристрастность, на знание базовых законов экономики, а главное, на служении украинскому обществу и стране, тем более во время войны.

Результатом такого положения вещей обязательно должен стать полный аудит деятельности и эффективности всех антикоррупционных органов и суда.

Евгений Дыхне. Приговор, 5 лет заключения

Кратко по делу

За что приговор — за предоставление в аренду двух помещений в аэропорту для более качественного функционирования одного из терминалов, по предварительным договорам с компаниями "Артерия Груп" и "Кофе Бар Плюс".

В общей сложности подписанных таких договоров предыдущими руководителями около 150, но, на удивление, заинтересовали лишь два при Дыхне.

Справка:

Предварительный договор может заключаться, что признано законным по аналогичным делам Верховным судом Украины до момента подписания основного договора.

Напомню, что основной договор предоставления аренды рассматривает на тендерной процедуре Фонд госимущества Украины, и все это длится до 2 лет. Как вам такая эффективность?

А задача руководителя — это создание качественных условий функционирования аэропорта и терминалов для пассажиров, а это различные сервисы, кафе, кассы, другое.

Ждать два года решения ФГИ на подписанные договоры — это означает не функционирование в определенном объеме аэропорта, что в свою очередь оказывает большое влияние на пассажиропоток и сервис обслуживания.

Отмечу также, что средства в размере 70% арендной платы по предварительным договорам официально получает ФГИУ, как орган управления аэропортом, который почему-то, после решения суда, не спешит возвращать их в аэропорт.

То есть Дыхне, в пределах своих полномочий, создает благоприятные условия для функционирования терминалов, увеличивает прибыль предприятия, в общем, поднимает рейтинг и привлекательность самого аэропорта благодаря новым и креативным решениям, чего требовало тогда послереволюционное время и украинское общество, и за это он вместо признания его деятельности эффективной сегодня получает наказание.

Дальше становится еще интереснее…

Это принципы и методы работы детективов НАБУ, и, как оказалось, они совершенно противоположны тем, которые требовало и требует украинское общество, в противоположность бывшей прогнившей системе МВД и прокуратуры времен Януковича.

Это стало известно после признания на пресс-брифинге Олесей Левочко — начальницей службы договоров неавиационной деятельности аэропорта "Борисполь", которая также является подозреваемой в данном деле.

Так, детектив НАБУ Станислав Браверман, я хочу, чтобы все знали его имя и методы, осуществлял противозаконное постоянное психологическое давление на Олесю, запугивал, склонял к встрече за пределами аэропорта один на один без протокола, неоднократно терроризировал постоянными звонками в нерабочее и позднее время, шантажировал детьми и бывшим мужем, угрожал увольнением с работы, подчеркивал, что оправдательных приговоров по подобным делам не более 2-3%, и все это для подтверждения якобы "преступных действий" Дыхне.

Я что-то не припомню, чтобы при создании НАБУ мы законодательно урегулировали именно ТАКИЕ методы работы детективов.

Но это отдельная тема для расследования!

Хочу отметить и следующее, что во время проведения следственных действий было установлено отсутствие личного общения Дыхне и Левочко, которое дало бы в дальнейшем возможность согласованных действий.

А самое смешное то, что показания от ФГИУ дал ее бывший глава Дмитрий Сенниченко, которого разыскивает именно НАБУ за завладение средствами в 500 млн грн и который сейчас скрывается за границей.

Более того, на вопрос у детективов НАБУ, расторгать ли другие 150 договоров, что непременно привело бы к остановке терминала D, ответ был: "Не нужно".

И вот вам доказательство и факт непонятного выборочного подхода к одному и тому же вопросу, свидетельствующему уже о необъективности проведения следственных действий и возбуждении вообще уголовного дела, а в нем там вообще полный аут.

Аналогичное уголовное дело по этому факту было ранее возбуждено Бориспольской полицией, которое и было закрыто в 2019 году из-за отсутствия состава преступления, но вопреки действующему законодательству, УПК Украины, детективами НАБУ было истребовано и вновь возбуждено уже якобы по подследственности НАБУ, что абсолютно абсурдно, ведь никаких коррупционных деяний не было доказано и судом не указано.

Разъясняю:

Коррупция, в своем прямом смысле, есть использование должностным лицом своего служебного положения с целью получения неправомерной выгоды или личного обогащения.

Из приговора суда известно, что ни Дыхне, ни Левочко не присвоили и не получили неправомерной выгоды, ни одной гривни в собственное обогащение, что и является доказательством абсурда следствия и рассмотрения данного дела антикоррупционными органами и судом.

Ведь если следственными органами не установлен факт коррупционного правонарушения (преступления), то данное дело не может иметь подследственность в НАБУ и рассматриваться антикоррупционным судом.

Это должно было изучаться Национальной полицией и хозяйственными судами, а не антикоррупционными.

Я уже молчу о том, что, вопреки УПК Украины, первое подозрение было переписано и изменено, и о том, что предоставленные соответствующие экспертизы стороной защиты судом были полностью отклонены. В то же время определение оценки "убытков" за 2017 год оценивалось по шкале 2019 года, причем для НАБУ, опять же вопреки законодательству, были предоставлены услуги по оценке частной компанией, ООО ЗАВИСА…

А теперь главное, о самой причине

Во время руководства аэропортом Евгения Дыхне у него был один из заместителей Дмитрий Денисов (единственный свидетель по делу), который перед проведением открытого конкурса на пост директора аэропорта, где не одержал победу его, как оказалось позже, партнер по бизнесу Юрий Солончук (ставленник одесских миллиардеров Кауфмана и Грановского), постоянно подчеркивал, что Дыхне уже больше не будет руководителем, не выполнял его приказы, и в последнее время вообще отсутствовал на рабочем месте.

После отмены результатов конкурса Дыхне был назначен и. о. директора аэропорта, и за систематическое отсутствие на рабочем месте его заместитель Денисов был уволен. Денисов так до конца и не воспринял факт поражения на конкурсе его товарища Солончука, потерю "радужных" коррупционных перспектив в аэропорту и последующее увольнение, как личное оскорбление и поражение, из-за чего и началась "травля" Дыхне.

Все началось через уголовное дело в Бориспольской полиции, а дальше уже через отдельных детективов НАБУ (Станислава Бравермана), прокурора САП (Сергея Подгореца) и как результат — приговор ВАКС. Денисов достиг своей ЦЕЛИ — МЕСТИ в вынесении приговора Евгению Дыхне.

Поэтому сразу и становится понятна избирательность следствия по двум предварительным договорам, методам антикоррупционных органов, и самого одностороннего, и с отсутствием состязательности сторон, иного, рассмотрения судебного дела судьями ВАКС.

Из всего вышеперечисленного какой я сделал вывод для себя лично:

что при такой системе координат, примером которой является дело Дыхне, будущее страны и ее послевоенное восстановление имеет очень туманные перспективы с коррупционным привкусом самих органов, которые должны с ней бороться;

что любая перспектива в креативности, подходах и профессионализме будущих менеджеров по восстановлению страны будет парализована и невозможна с учетом приговора Дыхне;

что любая инициатива в послевоенном восстановлении полностью остановленной гражданской авиации ее менеджерами станет пассивной и, как следствие, неэффективной в подходах и решениях, что значительно повлияет на имидж и перспективы экономического развития Украины и вступления в Европейский союз и НАТО.

Отмечу, что на сегодняшний день, командой адвокатов Евгения Дыхне подана апелляция в Апелляционную палату ВАКС, где я лично хочу верить в восстановление справедливости, все же господство верховенства права и закона в государстве.

Ведь именно это основное, что должно отличать нас от преступного режима в стране-агрессоре — российской федерации.

Источник: Telegram-канал ХРОНИКИ ВОЙНЫ с Куликовским