О ночной атаке россиян. Детоубийцы — это категория самых презренных и самых жалких - Игаль Левин
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Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин отреагировал на ночную атаку россиян, которая убила детей
Детоубийцы — это категория самых презренных и самых жалких. Без чести, с**кливые, ч**шные.
Кровавые ч**шники не понимают, что детоубийцы будут прокляты украинцами до скончания веков. Будут прокляты и их дети. Будут прокляты и их внуки.
Все их племя будет проклято.
До того момента, как они не признают, не раскаяться и не пропустят сами себя через моральные жернова.
И даже тогда, если это и случится, последнее слово будет за украинцами, простить им или нет.
Но не в этом поколении точно, и, видимо, и не в следующем.
Кто истребляет детей — тот будет проклят на веки.
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