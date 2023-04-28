Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин отреагировал на ночную атаку россиян, которая убила детей

Детоубийцы — это категория самых презренных и самых жалких. Без чести, с**кливые, ч**шные.

Кровавые ч**шники не понимают, что детоубийцы будут прокляты украинцами до скончания веков. Будут прокляты и их дети. Будут прокляты и их внуки.

Все их племя будет проклято.

До того момента, как они не признают, не раскаяться и не пропустят сами себя через моральные жернова.

И даже тогда, если это и случится, последнее слово будет за украинцами, простить им или нет.

Но не в этом поколении точно, и, видимо, и не в следующем.

Кто истребляет детей — тот будет проклят на веки.