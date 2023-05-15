Главный врач частной клиники Тарас Жиравецкий рассказал о том, что делать, когда укусил клещ, какие мифы есть о заражении борелиями и как протекают фазы заболевания болезнью Лайма.

Что делать когда вас укусил клещ???

Во первых клещ может быть не инфицирован борелиями, тогда вам повезло:) Второй вариант – клещ инфицирован борелиями (одним видом или несколькими). Тогда необходимо сразу обратиться к врачу инфекционисту или ревматологу для прохождения профилактического лечения.

Сейчас распространяется информация среди пациентов, что даже если вам врач установил диагноз боррелиоз и подтвердил это соответствующими анализами, то лекарства принимать не нужно, потому что борелии сами исчезнут из организма. Хочу вас предупредить, что это фейк, но если вы будете верить слухам, а не медикам, можете остаться инвалидом.

Как знать здоров ли клещ??? Конечно определить это на глаз невозможно, поэтому лучше выбирать во всех случаях второй вариант!

Есть много случаев бессимптомного начала развития боррелиоза. Поэтому следует выполнять анализ крови на выявление антител к борелиям. Иногда анализ лучше повторить несколько раз в динамике. Заболевание очень коварно и может протекать без кожных изменений или развиваться через несколько лет после укуса клеща.

Еще один вариант исследовать клеща на наличие инфекций, которые он переносит. Если клещ инфицирован, врач назначит вам соответствующее лечение.

Так как борелия это бактерия — спирохета, есть высокая вероятность передачи этой бактерии от мамы к ребенку трансплацентарно, во время кормления грудным молоком, переливанием донорской крови и половым путем.

Известной спирохетой бактерией является также treponema pallidum, которая вызывает Сифилис.

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Болезнь Лайма (другие названия — боррелиоз, лайм-боррелиоз, системный клещевой боррелиоз) — это природно-очаговая инфекционная болезнь из группы бактериальных зоонозов, которая вызывается борелиями комплекса Borrelia burgdorferi sensu lato, передается в клещей и характеризуется также нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца.

Распространена в Северной Америке и Европе, и вторая по скорости роста инфекционная болезнь в США после ВИЧ-инфекции.

Болезнь названа в честь города Старый Лайм (штат Коннектикут), где был зарегистрирован целый ряд случаев в 1975 году, хотя клинические особенности болезни были описаны в Европе еще в 1909 г. Случаи болезни Лайма зарегистрированы на всех континентах кроме Антарктиды.

Возбудитель болезни Лайма – бактериальная инфекция спирохетами рода Borrelia, особенно вида Borrelia burgdorferi, разносимого клещами рода Ixodes.

Borrelia burgdorferi была впервые идентифицирована в 1982 году Вилли Бургдорфером, специалистом по клещевым болезням в Лаборатории Скалистых Гор в г. Гамильтон (Монтана). Borrelia burgdorferi — доминирующий возбудитель в США, но в Европе заболевание часто вызывается бактериями Borrelia afzelii или Borrelia garinii.

Заболевание обычно протекает в три этапа (см. ниже), которые связаны с разными симптомами. Они могут быть тяжелыми, мягкими и встречаются в другом порядке. Нередко больные также имеют неспецифические проявления, такие как усталость, ночная потливость, лихорадка или неспецифические суставные и мышечные боли.

Болезнь Лайма может проявляться в многочисленных местах в теле, особенно на коже, нервной системе, суставах и сердце. Болезнь может стать хронической. Иногда интервалы между отдельными фазами заболевания являются длинными и бессимптомными.

1 Фаза заболевания – кожные инфекции (мигрирующая эритема). Часто примерно до четырех недель на месте укуса клеща есть покраснение. В общем, их диаметр увеличивается постепенно, но в центре бледнее. Такая сыпь является четким признаком болезни Лайма. Тем не менее, она может отсутствовать в каждом втором случае. Другие симптомы включают лихорадку, конъюнктивит, головные боли, мышечные и суставные проблемы.

Быстрая терапия особенно важна на этой стадии заболевания. Чем раньше заболевание лечится, тем легче предотвратить хроническое течение.

2 Фаза заболевания – распространение в организме Приблизительно через 6 месяцев, возбудители распространяются в организме. Если нервная система пострадает (острый нейроборрелиоз): может произойти паралич, например, паралич лицевого нерва (паралич Белла). Кроме того, происходят сенсорные нарушения.

Встречаются реже менингиты (менингит) или воспаление мозга (энцефалит) с лихорадкой и боли в шее. Также может пострадать сердце, что, наконец, проявляется в виде сердечной аритмии через миокардит.

3 Фаза заболевания – хроническая стадия. Позже симптомы могут проявляться от нескольких месяцев до нескольких лет. Они касаются главным образом суставов, кожи и нервной системы. Чаще коленные суставы и боль (артрит Лайма). Симптомы могут сохраняться или происходят рывками. Особенно на руках и ногах иногда происходят изменения кожи, она становится тоньше и голубого цвета (акродерматит хронический атрофический Herxheimer). Также хроническое воспаление головного и спинного мозга (хронический нейроборрелиоз) с параличом является возможным более поздним проявлением болезни Лайма.

Болезнь Лайма в худшем случае может развиваться хронически и это хуже всего. Поэтому рекомендую не медлить и проводить диагностику и лечение.

Источник : Телеграмм-канал врача Тараса Жиравецкого