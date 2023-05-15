Головний лікар приватної клініки Тарас Жиравецький розповів про те, що робити коли вкусив кліщ, які міфи є про зараження бореліями та як протікають фази захворювання хворобою Лайма

Що робити коли вас вкусив кліщ???

По перше кліщ може бути не інфікований бореліями, тоді вам пощастило:) Другий варіант — кліщ інфікований бореліями (одним видом чи кількома). Тоді необхідно відразу звернутись до лікаря інфекціоніста чи ревматолога для проходження профілактичного лікування.

Зараз поширюється інформація серед пацієнтів, що навіть, якщо вам лікар встановив діагноз бореліоз і підтвердив це відповідними аналізами, то ліків приймати не потрібно, бо борелії самі зникнуть з організму. Хочу вас попередити, що це фейк, але якщо ви будете вірити чуткам, а не медикам, то можете залишитись інвалідом.

Як знати чи кліщ здоровий??? Звичайно визначити це на око не можливо, тому краще вибирати у всіх випадках другий варіант!

Є багато випадків безсимптомного початку розвитку бореліозу. Тому потрібно виконувати аналіз крові на виявлення антитіл до борелій. Деколи аналіз краще повторити кілька разів у динаміці. Захворювання дуже підступне і може протікати без шкірних змін або розвиватись через кілька років після укусу кліща.

Ще один варіант дослідити кліща на наявність інфекцій, які він переносить. Якщо кліщ інфікований, то лікар призначить вам відповідне лікування.

Так як борелія це бактерія — спірохета, є висока ймовірність передачі цієі бактеріі від мами до дитини трансплацентарно, під час годування грудним молоком, переливанням донорськоі крові та статевим шляхом.

Відомою бактерією спірохетою є також treponema pallidum, яка викликає Сифіліс.

Кому цікаво можете почитати додаткову інформацію про хворобу Лайма.

Хвороба Лайма (інші назви — бореліоз, Лайм-бореліоз, системний кліщовий бореліоз) — це природно-осередкова інфекційна хвороба з групи бактеріальних зоонозів, яка спричинюється бореліями комплексу Borrelia burgdorferi sensu lato, передається кліщами і характеризується переважним ураженням шкіри у вигляді мігруючої еритеми, а також нервової системи, опорно-рухового апарату і серця.

Поширена у Північній Америці та Європі, і є другою за швидкістю зростання інфекційна хвороба в США після ВІЛ-інфекції.

Хвороба названа на честь міста Старий Лайм (штат Коннектікут) де був зареєстрований цілий ряд випадків в 1975 році, хоча клінічні особливості хвороби були описані в Європі ще у 1909 р. Випадки хвороби Лайма зарєєстровані на всіх континентах окрім Антарктиди.

Збудник хвороби Лайма — бактеріальна інфекція спірохетами роду Borrelia, особливо виду Borrelia burgdorferi, який розноситься кліщами роду Ixodes.

Borrelia burgdorferi була вперше ідентифікована в 1982 році Віллі Бургдорфером, фахівцем з кліщевих хвороб в Лабораторії Скелястих Гір в м. Гамільтон (Монтана). Borrelia burgdorferi — домінуючий збудник в США, але у Європі хвороба часто викликається бактеріями Borrelia afzelii або Borrelia garinii.

Захворювання зазвичай перебігає в три етапи (див. нижче), які пов'язані з різними симптомами. Вони можуть бути важким, м'яким і зустрічаються в іншому порядку. Нерідко хворі також мають неспецифічні прояви, такі як втома, нічна пітливість, лихоманка або неспецифічний суглобові і м'язові болі.

Хвороба Лайма може проявлятися в численних місцях в тілі, особливо на шкірі, нервовій системі, в суглобах і серці. Хвороба може стати хронічною. Іноді інтервали між окремими фазами захворювання є довгими і безсимптомними.

1 Фаза захворювання — шкірні інфекції (мігруюча еритема). Часто приблизно до чотирьох тижнів на місці укусу кліща є почервоніння. Загалом, їх діаметр більшає поступово, але в центрі блідіше. Такий висип є чіткою ознакою хвороби Лайма. Тим не менш, вона може бути відсутня в кожному другому випадку. Інші симптоми включають лихоманку, кон'юнктивіт, головний біль, м'язові і суглобові проблеми.

Швидка терапія особливо важлива на цій стадії захворювання. Чим раніше захворювання лікується, тим легше запобігти хронічному перебігу.

2 Фаза захворювання — поширення в організмі Приблизно через 6 місяців, збудники поширюються в організмі. Якщо нервова системи постраждає (гострий нейроборрелиоз): то може відбутися параліч, наприклад, параліч лицьового нерва (параліч Белла). Крім того відбуваються сенсорні порушення.

Зустрічаються рідше менінгіти (менінгіт) або запалення мозку (енцефаліт) з лихоманкою i біль в шиї. Також може постраждати серце, що, зрештою, проявляється у вигляді серцевої аритмії через міокардит.

3 Фаза захворювання — хронічна стадія. Пізніше симптоми можуть проявлятись від декількох місяців до декількох років. Вони стосуються, головним чином суглобів, шкіри і нервової системи. Найчастіше колінні суглоби і біль (артрит Лайма). Симптоми можуть зберігатися або відбуваються ривками. Особливо на руках і ногах іноді відбуваються зміни шкіри, вона стає тоншою і блакитного кольору (акродерматит хронічний атрофічний Herxheimer). Також хронічне запалення головного і спинного мозку (хронічний нейробореліоз) з паралічем є можливим пізнішим проявом хвороби Лайма.

Хвороба Лайма в гіршому випадку може розвиватися хронічно і це є найгірше. Тому рекомендую не зволікати і вчасно проводити діагностику та лікування.

Джерело: Телеграм-канал лікаря Тараса Жиравецького