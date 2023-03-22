Хижа небезпека: в Україні прокидаються кліщі - де вони полюють та як вберегтися

Ховатися кліщі можуть не тільки в лісі, а й у дворі приватного будинку чи найближчому сквері

В Україні встановлюється тепла погода і окрім весняних первоцвітів прокидаються і неприємніші природні сусіди. Так, з настанням тепла активізуються кліщі.

Про їх активність попереджають у управлінні з питань НС Львівської міської ради. Зазначимо, пробудження кліщів починається при середньодобовій температурі 1 — 3 за Цельсієм, та полювання вони відкривають, коли температура повітря сягає 10 градусів тепла.

Найбільший пік активності кліщів почнеться з квітня і триватиме до червня, наступний період серпень — жовтень. Фахівці радять обирати місця, що відкриті та добре прогріваються сонцем. Територія активного полювання кліщів — затінені частини лісу з заростями трави на висоті 20-60 см. Кліщів можна знайти у зелених зонах, в парках, скверах, на дачі.

Кусати вони люблять усюди, та мають свої "смаки" — голову, ключиці, пахви, пахові складки. Кліщі не тільки доставляють незручності, а й переносять важкі хвороби — енцефаліт, хворобу Лайма тощо.

Захиститися від кліщів допоможе:

обробка одягу репелентами,

ретельний огляд тіла щогодини (кліщ довго шукає місце укусу, тому можна встигнути зняти кліща, до того як він вкусить)

надітий головний убір,

закрита шарфом шия,

одяг з довгими рукавами,

заправлені в шкарпетки штани.

Симптоми та що робити при укусі кліща

Раніше "Телеграф" розповідав, що кліща треба правильно видалити. Важливо не робити цього силою вирвавши членистоногу кусаку. Є кілька способів витягнути кліща правильно.