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Хижа небезпека: в Україні прокидаються кліщі - де вони полюють та як вберегтися

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Кліщі можуть бути різного розміру Новина оновлена 22 березня 2023, 07:28
Кліщі можуть бути різного розміру. Фото bsmu.edu.ua

Ховатися кліщі можуть не тільки в лісі, а й у дворі приватного будинку чи найближчому сквері

В Україні встановлюється тепла погода і окрім весняних первоцвітів прокидаються і неприємніші природні сусіди. Так, з настанням тепла активізуються кліщі.

Про їх активність попереджають у управлінні з питань НС Львівської міської ради. Зазначимо, пробудження кліщів починається при середньодобовій температурі 1 — 3 за Цельсієм, та полювання вони відкривають, коли температура повітря сягає 10 градусів тепла.

Найбільший пік активності кліщів почнеться з квітня і триватиме до червня, наступний період серпень — жовтень. Фахівці радять обирати місця, що відкриті та добре прогріваються сонцем. Територія активного полювання кліщів — затінені частини лісу з заростями трави на висоті 20-60 см. Кліщів можна знайти у зелених зонах, в парках, скверах, на дачі.

Кусати вони люблять усюди, та мають свої "смаки" — голову, ключиці, пахви, пахові складки. Кліщі не тільки доставляють незручності, а й переносять важкі хвороби — енцефаліт, хворобу Лайма тощо.

Захиститися від кліщів допоможе:

  • обробка одягу репелентами,
  • ретельний огляд тіла щогодини (кліщ довго шукає місце укусу, тому можна встигнути зняти кліща, до того як він вкусить)
  • надітий головний убір,
  • закрита шарфом шия,
  • одяг з довгими рукавами,
  • заправлені в шкарпетки штани.
Симптоми та що робити при укусі кліща
Симптоми та що робити при укусі кліща

Раніше "Телеграф" розповідав, що кліща треба правильно видалити. Важливо не робити цього силою вирвавши членистоногу кусаку. Є кілька способів витягнути кліща правильно.

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#Небезпека #Кліщі #Захист