Хищная опасность: в Украине просыпаются клещи — где они охотятся и как уберечься

Укрываться клещи могут не только в лесу, но и во дворе частного дома или ближайшем сквере

В Украине устанавливается теплая погода и, кроме весенних первоцветов, просыпаются и более неприятные природные соседи. Да, с наступлением тепла активизируются клещи.

Об их активности предупреждают в управлении по ЧС Львовского городского совета. Отметим, пробуждение клещей начинается при среднесуточной температуре 1-3 по Цельсию, и охота они открывают, когда температура воздуха достигает 10 градусов тепла.

Наибольший пик активности клещей начнется с апреля и продлится до июня, последующий период — октябрь. Специалисты советуют выбирать места, открытые и хорошо прогреваемые солнцем. Территория активной охоты клещей – затененные части леса с зарослями травы на высоте 20-60 см. Клещей можно найти в зеленых зонах, в парках, скверах, на даче.

Кусать они любят повсюду, но имеют свои "вкусы" — голову, ключицы, подмышки, паховые складки. Клещи не только доставляют неудобства, но и переносят тяжелые болезни – энцефалит, болезнь Лайма и т.д.

Защититься от клещей поможет:

обработка одежды репеллентами,

тщательный осмотр тела каждый час (клещ долго ищет место укуса, поэтому можно успеть снять клеща, прежде чем он укусит)

надетый головной убор,

закрытая шарфом шея,

одежда с длинными рукавами,

заправленные в носки брюки.

Симптомы и что делать при укусе клеща

Ранее "Телеграф" рассказывал, что клеща нужно правильно удалить. Важно не делать этого силой вырвав членистоногую кусаку. Есть несколько способов вытащить клеща правильно.