Обороноспособность Украины опять оказалась под угрозой

Волонтер и блогер Дана Яровая рассказала о новой угрозе для обороноспособности Украины

Проблемы индейцев шерифа не волнуют (с). Я бы хотела прожить хоть неделю без скандальных историй по подрыву обороноспособности страны, если бы не одно "но".

Или по нелепости, или по низкому уровню профессионализма, или по каким-то другим причинам — мне не дают такой возможности.

Что произошло в этот раз в нашем болоте? Сейчас объясню, но перескажу предыдущие серии.

Серия первая.

Помните, я писала вам о проведении Госаудитслужбой аудита Министерства обороны за 2022 год и частично 2023 года?

Что есть установленные законодательством в оборонных закупках требования относительно верхнего предела прибыли, как в закупке оружия, так и в некоторых вопросах закупки тылового обеспечения по прямым договорам.

Мы же помним, что весь 2022 год и первое полугодие 2023 года все договоры были прямые.

Только 4 недели назад мы впервые вывели закупки тылового обеспечения на Прозорро.

Так вот, согласно заключению этого аудита, ВСЮ прибыль поставщиков ВСУ Госаудитслужба восприняла как "ущерб нанесенный государству", и обязала МО обратиться к поставщикам с требованием вернуть эти средства.

Серия вторая.

МО идет в суд опротестовывать это решение Госаудитслужбы.

Потому что такие выводы обязывают правоохранительную систему начать уголовные производства против всей вертикали управления МО, касающейся вопросов закупок — начиная от работников соответствующих департаментов до самого министра Резникова.

Прибыль будет признана просроченной задолженностью перед МО и такие поставщики не смогут заключать новые контракты, пока не откажутся от своей прибыли – то есть не погасят так называемую задолженность.

Серия третья.

Две недели, я вовлечена с разных сторон в процесс урегулирования этого вопроса. Две недели мы согласовываем изменения в 335-е постановление КМУ, к которому как раз и имеет претензии Госаудитслужба, потому что там не указано, что калькуляция поставщика может включать прибыль. Хотя в то же время существует 363 постановление КМУ, где это прописано. Да и сам принцип — получение прибыли от хозяйственной деятельности — закреплен в Конституции. Но кого же это беспокоит.

Серия четвёртая.

На сцену выходит президент, на этой неделе встречавшийся с бизнесом, и выслушав бизнес дал поручение Премьер-министру Денису Шмыгалю урегулировать этот вопрос.

Серия пятая.

Я не знаю, кому именно эта гениальна мысль пришла в голову, но из моих собственных источников мне стало известно, что к следующему заседанию КМУ (а это будет вторник) уже готово постановление, а теперь внимание!!!!!

О признании 335 постановления КМУ, утратившим силу. Видно кому-то принцип "нет тела, нет дела" – показался самым удачным.

Каковы последствия для поставщиков МО, имеет эта отмена?

Решение Госаудитслужбы будет реализовано за предыдущий период – раз. Из всех поставщиков будет стянута сумма прибыли – два. Ни один адекватный бизнес не пойдет больше в сотрудничество с МО – три. Будут сорваны все контракты и закупки, какими бы прозрачными они ни были — четыре. Бизнес будет вынужден уйти в тень, если захочет работать с МО – пять. Остановка обеспечения потребностей армии от оружия к продовольствию, станет неотвратимой реальностью — шесть.

А почему? Ибо проблемы индейцев наших шерифов не беспокоят.

Что делать? – спросите вы меня.

Распространять, может кто-то сознательный из КМУ прочитает это сообщение и остановит эту бессмыслицу.

Доклад окончен.

Источник: пост Яровой в Facebook