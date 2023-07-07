Сравнивать наступление ВСУ в Запорожской области и прорыв россиян через Чонгар нельзя

Украинский журналист и соучредитель партии "Демократическая сокыра" Виктор Трегубов рассказал об особенностях работы минных полей

Меня злейшим образом курвит сравнение Запорожской области сейчас и Чонгара год назад. Курвит, в первую очередь, потому, что на девятый год посполитым лень хоть немного разобраться, как война выглядит, но не лень иметь мнение. Окей, распишем.

Несмотря на распространенное среди далеких от войск людей представление, минное поле само по себе — это расширенная версия забора. Забор сам по себе не защищает ваше имущество за ним. Чтобы защитить, за ним нужна злая собака. Или вы, злой как собака. А если кто заранее за забор гранату бросит, и от вас с собакой останется только гаспачо, то забор не защитит, а разве незначительно задержит.

Если все, что за минным полем, перепахать артой и авиацией, то на танк цепляется чудо техники, известное как минный трал, после чего минное поле лишь сбавляет скорость продвижения, и даже не очень сильно.

Другое дело – когда за минным полем куча арты, вертолеты и танки противника. Тогда да, минное поле становится проблемой. Потому что пока его тралят, по тому, что тралит, все вышеупомянутое счастье отрабатывает. И делает больно.

Сравнивать нашу ситуацию в Запорожье сейчас и ситуацию на Чонгаре год назад можно лишь при условии полного забвения, что тогда у россиян было абсолютное, просто несравнимое преимущество в артиллерии и авиации. Поэтому они могли себе позволить тупо вынести все живое за минным полем, после чего спокойно его тралить. В то время как у нас сейчас все еще остается доминирование россиян в воздухе, да и арта их еще дышит, хотя уже не так уверенно. И поэтому при попытке тралить в тебя будет лететь злой дождик из нурсов, снарядов и прочего железа.

Возвращаясь к аналогии с забором – одно дело лезть за забор, когда за ним уже никто не дышит, и совсем другое – когда за ним вышка с пулеметчиком. А так-то да, и там забор, и там забор.

Именно с этим связано то, что вы в сводках ГШ видите, в первую очередь, резкий рост уничтожения арты и вертолетов врага. Потому что наши, собственно, и делают так, чтобы когда мы за забор полезем, там никого не было. Но поскольку соотношение сил все еще не совсем в нашу пользу, это занимает время.

Такие пирожки.

Источник: пост Трегубова в Facebook.