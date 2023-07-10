Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин напомнил как США пытались лишить его страну военной поддержки

Байден там на днях назвал нынешнее израильское правительство "самым экстремистским со времен Голды Меир". Перевожу с американского на общепонятный, "самым непокладистым и строптивым со времен Голды Меир".

Что ж, ничто не ново в этом мире. 22 июня 1982 года Джо Байден, тогдашний молодой сенатор штата Делавэр, вступил в конфликт с премьер-министром Израиля Менахемом Бегином, угрожая пролоббировать прекращение американской помощи Израилю, поскольку был недоволен израильской политикой. В частности, Байден пригрозил лишить Израиль примерно 50 голосов поддержки от демократов в Сенате. И Бегин тогда ему ответил:

"Не угрожайте нам прекращением вашей помощи. Это не сработает. Я не еврей с дрожащими коленями. Я гордый еврей с историей цивилизации в 3700 лет. Нам никто не пришел на помощь, когда мы умирали в газовых камерах и в печах. Никто не пришел нам на помощь, когда мы пытались создать нашу страну. Мы за это заплатили. Мы за это боролись. Мы за это умирали. Мы останемся верны нашим принципам. Мы будем защищать их. И если понадобится, то мы снова за них умрем, с вашей помощью или без нее".

Разгневанный сенатор Байден дважды ударил тогда в ответ кулаком по столу, а Бегин продолжил:

"Этот стол предназначен, чтобы за ним писали, а не чтобы по нему били кулаком. Не угрожайте нам прекращением вашей помощи. Неужели вы считаете, что если Соединенные Штаты дают нам деньги, то они имеют право приказывать нам, что мы должны делать? Мы благодарны за помощь, которую вы оказываете, но нам нельзя угрожать. Я гордый еврей. За мной тысячи лет культуры, и вы будете меня пугать, будете угрожать мне? И хорошенько запомните: мы не хотим, чтобы кто-то из ваших солдат умирал за нас".

После этой перепалки сенатор Мойнихан, тоже от демократов, подошел к Бегину и поздравил его с этим резким ответом, на что Бегин ответил благодарностью.

Это история, думаю, будет интересна и украинцам. История о том, как нужно разговаривать с американцами.

Источник: пост Левина в Facebook.