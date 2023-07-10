Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін нагадав, як США намагалися позбавити його країну військової підтримки

Байден там днями назвав нинішній ізраїльський уряд "найбільш екстремістським з часів Голди Меїр". Перекладаю з американського на загальнозрозумілий, "самим непокладистим і непокірливим з часів Голди Меїр".

Що ж, ніщо не нове у цьому світі. 22 червня 1982 року Джо Байден, тодішній молодий сенатор штату Делавер, вступив у конфлікт із прем’єр-міністром Ізраїлю Менахемом Бегіном, погрожуючи пролобіювати припинення американської допомоги Ізраїлю, оскільки був незадоволений ізраїльською політикою. Зокрема, Байден погрожував позбавити Ізраїль приблизно 50 голосів підтримки від демократів у Сенаті. І Бегін тоді йому відповів:

"Не погрожуйте нам припиненням вашої допомоги. Це не спрацює. Я не єврей з тремтячими колінами. Я гордий єврей з історією цивілізації у 3700 років. Нам ніхто не прийшов на допомогу, коли ми помирали в газових камерах та печах. Ніхто не прийшов нам на допомогу, коли ми намагалися створити нашу країну. Ми за це заплатили. Ми за це боролися. Ми за це вмирали. Ми залишимося вірні нашим принципам. Ми захищатимемо їх. І якщо знадобиться, то знову за них помремо, з вашою допомогою чи без неї".

Розгніваний сенатор Байден двічі вдарив тоді у відповідь кулаком по столу, а Бегін продовжив:

"Цей стіл призначений, щоб за ним писали, а не щоб по ньому били кулаком. Не погрожуйте нам припиненням вашої допомоги. Невже ви вважаєте, що якщо Сполучені Штати дають нам гроші, вони мають право наказувати нам, що ми повинні робити? Ми вдячні за допомогу, яку ви надаєте, але нам не можна погрожувати… Я гордий єврей. За мною тисячі років культури, і ви мене лякатимете, загрожуватимете мені? І добре запам'ятайте: ми не хочемо, щоб хтось із ваших солдатів вмирав за нас".

Після цієї суперечки сенатор Мойніхан, теж від демократів, підійшов до Бегіна і привітав його з цією різкою відповіддю, на що Бегін відповів подякою.

Ця історія, гадаю, буде цікавою і для українців. Історія про те, як треба розмовляти з американцями.

Джерело: пост Левіна у Facebook.