Советский и российский журналист и телеведущий Александр Невзоров прокомментировал новые российские учебники

Мда. Россияне, сохранившие часть рассудка — опять в обмороке. На сей раз от появления "нового учебника истории", где г-н мединский описывает войну в Украине.

Не следует драматизировать появление этого опуса.

Творение мединского забавно, но мимолетно. Оно не может и не будет иметь никакого значения и влияния.

А все дело в том, что настоящий и "долгоиграющий" учебник истории россии сейчас пишет другой автор. Его фамилия — Залужный.

Он пишет не чернилами, а всей кровью войны.

Валерий Федорович творит не торопясь, кропотливо и ответственно, выжигая "хаймарсами" параграфы и целые главы истории русского позора.

Источник: поста Невзоров в Telegram