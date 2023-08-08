Россияне, сохранившие часть рассудка — опять в обмороке. На сей раз от появления "нового учебника истории" - Александр Невзоров
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Советский и российский журналист и телеведущий Александр Невзоров прокомментировал новые российские учебники
Мда. Россияне, сохранившие часть рассудка — опять в обмороке. На сей раз от появления "нового учебника истории", где г-н мединский описывает войну в Украине.
Не следует драматизировать появление этого опуса.
Творение мединского забавно, но мимолетно. Оно не может и не будет иметь никакого значения и влияния.
А все дело в том, что настоящий и "долгоиграющий" учебник истории россии сейчас пишет другой автор. Его фамилия — Залужный.
Он пишет не чернилами, а всей кровью войны.
Валерий Федорович творит не торопясь, кропотливо и ответственно, выжигая "хаймарсами" параграфы и целые главы истории русского позора.
Источник: поста Невзоров в Telegram
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