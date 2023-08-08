Радянський та російський журналіст та телеведучий Олександр Невзоров прокоментував нові російські підручники

Мда. Росіяни, які зберегли частину свідомості — знову непритомні. Цього разу від появи "нового підручника історії", де пан мединський описує війну в Україні.

Не слід драматизувати появу цього опусу.

Творіння мединського кумедно, але швидкоплинно. Воно не може і не матиме жодного значення та впливу.

А вся річ у тому, що справжній і "довгограючий" підручник історії росії зараз пише інший автор. Його прізвище – Залужний.

Він пише не чорнилом, а всією кров’ю війни.

Валерій Федорович творить не поспішаючи, ретельно і відповідально, випалюючи "хаймарсами" параграфи та цілі глави історії російської ганьби.

Джерело: поста Неглядів у Telegram