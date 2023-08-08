Рус

Росіяни, які зберегли частину свідомості — знову непритомні. На цей раз від появи "нового підручника історії" - Олександр Невзоров

Автор
Олександр Невзоров Олександр Невзоров
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Росіяни, які зберегли частину свідомості — знову непритомні. На цей раз від появи "нового підручника історії" Новина оновлена 08 серпня 2023, 20:07

Радянський та російський журналіст та телеведучий Олександр Невзоров прокоментував нові російські підручники

Мда. Росіяни, які зберегли частину свідомості — знову непритомні. Цього разу від появи "нового підручника історії", де пан мединський описує війну в Україні.

Не слід драматизувати появу цього опусу.

Творіння мединського кумедно, але швидкоплинно. Воно не може і не матиме жодного значення та впливу.

А вся річ у тому, що справжній і "довгограючий" підручник історії росії зараз пише інший автор. Його прізвище – Залужний.

Він пише не чорнилом, а всією кров’ю війни.

Валерій Федорович творить не поспішаючи, ретельно і відповідально, випалюючи "хаймарсами" параграфи та цілі глави історії російської ганьби.

Джерело: поста Неглядів у Telegram

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#Росія #Блог #Олександр Невзоров