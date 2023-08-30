Волонтер и блогер Дана Яровая отреагировала на резонансное ЧП в Днепре

Как-то зимой я возвращалась с какого-то испытания с нулей. Была ночь. Я дремала в машине. Мы подъехали под шлагбаум в жилищный комплекс в центре, где я тогда жила, в связи с блэкаутом.

Нас остановили полицейские.

Мой помощник показал им пропуск, позволяющий ездить в комендантский час.

Я дремала. Но разбудил меня спор между помощником и полицейским.

Полицейский требовал какие-то документы, подтверждающие командировку на нуль.

WTF?

Я присоединилась к разговору.

Полицейский пытался изъять спецпропуск и сказал, что сейчас мы поедем в райотдел.

Бинго – подумала я. И так радостно подтвердила свою готовность поехать туда, что они от удивления начали от меня убегать.

Я даже вышла из машины и догоняла их, потому что они почему-то передумали везти нас в райотдел.

Но они вскочили в машину и растворились в тумане.

За полтора года войны, за все поездки ночью в очень сложных направлениях, через огромное количество блокпостов с полицейскими и военными это был единственный случай.

Единственный!!!

И еще. Если вы видите человека с оружием, даже если он превышает свои полномочия, триста раз подумайте что-нибудь делать лишнее.

Потому что человек с оружием может его использовать.

Там тоже люди. Они так же могут ошибаться, они могут быть истощены психоэмоционально и физически.

Потому что война.

Потому что все устали.

Потому что все истощены.

Но у них есть оружие и они могут его использовать. А у вас его нет, и вы не умеете им пользоваться.

И еще. После войны таких историй мы будем слышать очень много.

И самое разумное, что можно сделать в этой ситуации, – это легализовать оружие.

В целях хотя бы понять сколько его, и у кого оно есть.

А оружия будет очень много.

Вы знаете, сколько трофейного оружия на руках у военных? Я вам скажу, что очень много.

Вы думаете, что те, кто вернется в мирные города, его не привезут? Вы ошибаетесь. Привезут.

Вы думаете, что не возникнет ситуации, когда его захотят использовать? Вы ошибаетесь. Потому что люди, которые без ротации уже полтора года на войне, знают лишь один способ решить любой вопрос — использовать оружие.

Что даст легализация?

1. Хотя бы представление, сколько того оружия на руках. Я понимаю, что не все заявят о его наличии, но большинство заявит.

2. Люди, имеющие оружие на руках, хоть иногда будут посещать нарколога и психиатра. Я понимаю, что справки можно купить, но кто-нибудь посетит.

3. Самое разумное было бы собирать их раз в 3-6 месяцев на полигонах. Пострелять, выпить, поговорить, выбегать адреналин, на котором они живут уже полтора года. Потому что, поверьте старому ПТСР-ку, адреналиновая зависимость есть. И это тоже нужно учитывать.

Нас ждет сложная послевоенная жизнь. И множество сложных вызовов, с которыми нам тоже придется учиться жить.

И первое, что всем нужно запомнить, если вы видите человека с оружием, и он, может быть, и превышает свои полномочия, — НЕ БЫКУЙТЕ.

Вы уже в проигрыше. У вас оружия нет, у человека есть. И это оружие может быть использовано против вас.

Неприятные новости? Да. Но это новая реальность, с которой каждому из нас нужно учиться жить.

Поэтому учите новые правила жизни. Какими бы неприятными они ни были.

Источник: Facebook-страница Даны Яровой