Военный обозреватель и блогер ("Злой одессит") объяснил, почему не нужно искать "зраду" в том, что Украине могут передать "небольшое" количество ракет ATACMS

ATACMS, сколько много? Сколько мало?

После того как в западных СМИ возникли разговоры о передаче США Украине ракет ATACMS, сразу же заговорили и о том количестве, которое, предположительно, будет передано. Некое, "небольшое" количество.

Что же, хоть и нет пока официальных подтверждений о передаче Украине этих ракет, а есть только множество статей в западных СМИ, оценим, что же такое это их "небольшое" количество, которое многим нашим местным деятелям запахло "зрадой".

Для начала. Согласно последним открытым данным у США на хранении находится до 4 тыс. ракет "небольшое" количество. Отмечу, что это в 4 раза больше, чем было у Великобритании и Франции Storm Shadow и Scalp EG, вместе взятых. Так что же такое "небольшое" количество, из 4 тысяч?

Это 400? Это 100? Или это 40? Но даже 40 лучше, чем "ноль". Правда, куда интереснее другое.

Помните, сколько мы получили в первый раз РСЗО M142 HIMARS? Сначала это была партия 9 машин. Затем по 4 M142 HIMARS с каждого пакета. И так, постепенно, мы получили серьёзный ударный потенциал.

А потому, в сообщении о "небольшом" количестве ATACMS не вижу никакой "зради". Начинаем с малого, продолжим куда большим. Главное, чтобы домыслы, оказались фактом. Скоро узнаем… услышим… увидим.

Слава нації!

Источник: Telegram-канал Александра Коваленко.