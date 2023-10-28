Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса о том, как в мире относятся к следующему шагу Израиля по уничтожению террористов

Власти Израиля всё же приняли решение начать наземную операцию в секторе Газа.

Позиции большей части стран по поводу происходящего на Ближнем Востоке уже сформировались.

США и Европа поддерживают Израиль. Они даже не против его идеи с наземной военной операцией в Газе, но акцентируют, чтоб были ограничены ее масштаб и часовые рамки.

Чтобы уничтожение ХАМАС проводилось без чрезмерных жертв среди мирного населения в секторе Газа. И желательно, чтобы Израиль предоставил некое видение будущего Газы после ХАМАС.

Соседние страны, арабские государства региона также хотели бы, чтобы такая операция Израиля была ограничена, либо ее не было вовсе. Никто не хочет, чтобы она переросла в региональную войну.

Иран, официально делая заявления о недопустимость наземной операции Израиля в секторе Газа, на самом деле, заинтересован в ней. Надеясь, что Израиль тогда надолго увязнет в боях – и будет ослаблен, потеряет часть союзников. То же самое можно сказать о рф, которая считает, что ослабление Израиля будет ослаблением Штатов на Ближнем Востоке.