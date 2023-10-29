Военный обозреватель и офицер армии обороны Израиля Игаль Левин говорит, что ничего хорошего евреев в россии не ждет

Ну что, Российская Империя Федерация, официально вернулась к своим старым забавам — еврейские погромы. Пишут, что полиция ожидаемо слилась и не пытается остановить погромщиков.

Аппетит приходит во время еды. Каждый погром, который не будет остановлен — приведет к новым и еще более масштабным. Сегодня евреев ищут на Кавказе, завтра будут искать в других частях империи.

Прав был главный раввин Москвы, осудивший российское вторжение в Украину и покинувший Россию. Он призывал евреев покидать РФ, потому что завтра будет поздно. Россия это антисемитская помойка, всегда ей была и всегда ею будет.

Те евреи, кто еще по некой причуде находится в России — террористическом государстве, дружащем с такими же террористами из Ирана и ХАМАСа, покидайте эту страну и перебирайтесь в иные места.

Ничего хорошего евреев в России не ждет.

Источник: пост Левина в Telegram