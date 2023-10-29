Військовий оглядач та офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін каже, що нічого доброго євреїв у росії не чекає

Ну що, Російська Імперія Федерація офіційно повернулася до своїх старих забав — єврейські погроми. Пишуть, що поліція очікувано злилася і не намагається зупинити погромників.

Апетит приходить під час їжі. Кожен погром, який не буде зупинено, призведе до нових і ще більш масштабних. Сьогодні євреїв шукають на Кавказі, завтра шукатимуть в інших частинах імперії.

Мав рацію головний рабин Москви, який засудив російське вторгнення в Україну і залишив Росію. Він закликав євреїв залишати РФ, бо завтра буде пізно. Росія це антисемітський смітник, завжди їм був і завжди їм буде.

Ті євреї, хто ще за якоюсь примхою перебуває в Росії — терористичній державі, яка дружить з такими ж терористами з Ірану та ХАМАСу, залишайте цю країну і перебирайтеся в інші місця.

Нічого хорошого євреїв у Росії не чекає.

Джерело: пост Левіна в Telegram