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Кажется, третья мировая отменяется. Арабский мир адекватен - Александр Невзоров

Автор
Александр Невзоров Александр Невзоров
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Энтони Блинкен во время поездки на Ближний Восток
Энтони Блинкен во время поездки на Ближний Восток

Советский и российский журналист и телеведущий Александр Невзоров прокомментировал происходящее на Ближнем Востоке

Кажется, третья мировая отменяется. Арабский мир адекватен, Блинкен проявил чудеса дипломатии.

После встречи с министрами иностранных дел Египта, Иордании, Саудовской Аравии и Катара он сообщил, что достигнуто понимание. Все согласны, что ХАМАСу не место в современном арабском мире. Он должен быть отстранен от власти в Палестине.

Ни о каких перемириях с ХАМАСом и прекращении огня не может быть и речи. Все понимают, что прекращение огня выгодно только ХАМАСу.

Террористы должны быть уничтожены.

Президент Палестины Аббас согласился участвовать в управлении сектором Газа, если получится свергнуть ХАМАС и понадобится его помощь.

Ну а Насралла, как вы помните, сдал ХАМАС первым.

Источник: пост Невзорова в Telegram

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Теги:
#Израиль #Палестина #ХАМАС #Блог #Александр Невзоров