Здається, третя світова скасовується. Арабський світ адекватний - Олександр Невзоров
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Радянський та російський журналіст та телеведучий Олександр Невзоров прокоментував те, що відбувається на Близькому Сході
Здається, третя світова скасовується. Арабський світ адекватний, Блінкен виявив чудеса дипломатії.
Після зустрічі з міністрами закордонних справ Єгипту, Йорданії, Саудівської Аравії та Катару він повідомив, що досягнуто розуміння. Усі згодні, що ХАМАС не місце в сучасному арабському світі. Він має бути усунений від влади у Палестині.
Про жодні перемир’я з ХАМАСом і припинення вогню не може бути й мови. Усі розуміють, що припинення вогню вигідне лише ХАМАСу.
Терористи мають бути знищені.
Президент Палестини Аббас погодився брати участь в управлінні сектором Газа, якщо вдасться повалити ХАМАС і знадобиться його допомога.
Ну, а Насралла, як ви пам’ятаєте, здав ХАМАС першим.
Джерело: пост Невзорова в Telegram
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