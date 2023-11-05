Радянський та російський журналіст та телеведучий Олександр Невзоров прокоментував те, що відбувається на Близькому Сході

Здається, третя світова скасовується. Арабський світ адекватний, Блінкен виявив чудеса дипломатії.

Після зустрічі з міністрами закордонних справ Єгипту, Йорданії, Саудівської Аравії та Катару він повідомив, що досягнуто розуміння. Усі згодні, що ХАМАС не місце в сучасному арабському світі. Він має бути усунений від влади у Палестині.

Про жодні перемир’я з ХАМАСом і припинення вогню не може бути й мови. Усі розуміють, що припинення вогню вигідне лише ХАМАСу.

Терористи мають бути знищені.

Президент Палестини Аббас погодився брати участь в управлінні сектором Газа, якщо вдасться повалити ХАМАС і знадобиться його допомога.

Ну, а Насралла, як ви пам’ятаєте, здав ХАМАС першим.

Джерело: пост Невзорова в Telegram