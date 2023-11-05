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Здається, третя світова скасовується. Арабський світ адекватний - Олександр Невзоров

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Олександр Невзоров Олександр Невзоров
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Ентоні Блінкен під час поїздки на Близький Схід Новина оновлена 05 листопада 2023, 16:51
Ентоні Блінкен під час поїздки на Близький Схід

Радянський та російський журналіст та телеведучий Олександр Невзоров прокоментував те, що відбувається на Близькому Сході

Здається, третя світова скасовується. Арабський світ адекватний, Блінкен виявив чудеса дипломатії.

Після зустрічі з міністрами закордонних справ Єгипту, Йорданії, Саудівської Аравії та Катару він повідомив, що досягнуто розуміння. Усі згодні, що ХАМАС не місце в сучасному арабському світі. Він має бути усунений від влади у Палестині.

Про жодні перемир’я з ХАМАСом і припинення вогню не може бути й мови. Усі розуміють, що припинення вогню вигідне лише ХАМАСу.

Терористи мають бути знищені.

Президент Палестини Аббас погодився брати участь в управлінні сектором Газа, якщо вдасться повалити ХАМАС і знадобиться його допомога.

Ну, а Насралла, як ви пам’ятаєте, здав ХАМАС першим.

Джерело: пост Невзорова в Telegram

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Теги:
#Ізраїль #Палестина #ХАМАС #Блог #Олександр Невзоров