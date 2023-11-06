О русскоговорящих украинцах. Переход на украинский не сотрет вашу личность и прошлое - Виктория Савостьянова
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Профессиональный фотограф, блоггер и остеопат Виктория Савастьянова о языковых скандалах в Украине
О русскоязычных украинцах
Я осознала кое-что важное и хочу этим поделиться.
Это будет лонгрид о том, что может помочь понять таких как я, а также помочь коммуникации и украинизации.
Прошлым летом Лилия Луц написала хороший пост в поддержку и понимание русскоязычных, которые переходят на украинский. Я ей очень за это благодарна.
И теперь я хочу продолжить эту тему.
(На срач у меня нет ресурса, так что если кого сильно триггернет, то несите это к специалисту, который вас выслушает)
У меня где-то 50/50 украинской и русской крови, возможно, есть латышская и еще какая-то.
Я родилась в Киеве, училась в русскоязычной школе.
За 40 лет на украинском говорила только в институте на экзаменах, а слышала по телевидению и потом в кинотеатрах (очень люблю украинские переводы).
У меня не было украиноязычных бабушек в деревне, я знаю достаточно мало украинских песен.
Я пыталась читать на украинском, но это мне давалось очень тяжело, пока я не наткнулась на фантастический перевод Гарри Поттера, где я впервые забыла, на каком языке читаю.
После этого читать стало легче, но долгое время, с 13 лет, мой английский был лучше украинского.
Сложилось как сложилось, сейчас я просто называю факты.
Когда мои друзья переходили на украинский несколько лет назад, мне было дискомфортно, пишу как есть. Я отстаивала свое право говорить по-русски. Теперь я знаю почему, но об этом немного дальше.
После начала полномасштабного вторжения я перешла на украинский во всех соцсетях, говорить было трудно, потому что за границей, где я была в беженстве, все говорили по-русски.
Когда вернулась в Гостомель после оккупации, уехала в Бучу, я физически почувствовала, что не могу говорить по-русски в публичном пространстве, на улицах Бучи.
Тогда еще все было вокруг растрещено, а на заборах было написано "здесь люди", и это рвало сердце.
С того момента я начала говорить по-украински, коряво, с остановками. Но мое тело теперь чувствовало дискомфорт, когда говорило на том языке, который столько лет был родным. У меня просто язык не поворачивался.
Пожалуйста, услышьте меня:
Мне некуда было возвращаться "в родной украинский", у меня не было украинского прошлого. Это для меня переход на другой язык.
Это очень сложно. И говорить коряво тоже неприятно, многим стыдно.
Для этого нужно быть сильно мотивированным, упрямым и/или чувствовать это на уровне тела, как я чувствую.
К тому же я всю жизнь чувствую себя писателем и писала я всегда на русском, стихи ко мне приходили на русском. Сейчас я почти не пишу стихов, и надеюсь временно.
А теперь важно осознание:
У меня сейчас выстраивается новая идентичность.
Это уникальный процесс, который одновременно и страшен.
Потому что страшно потерять свою идентичность, которая строилась 40 лет.
Благодаря тому, что я знаю интегральную теорию, что я чувствительный человек и владею инструментами саморегуляции, я знаю, что моя русскоязычная идентичность — это тоже я и ее не обязательно отрезать и стирать, как того иногда требуют очень активные украинизаторы.
Более того, этого нельзя делать, потому что это часть меня. И мое советское детство, я все мои любимые книги, которые я прочитала на русском языке или в русском переводе, — это все привело меня сюда, ко мне нынешнему.
Благодаря знаниям и навыкам я могу держать обе идентичности в своем сознании и мягко проводить себя через этот процесс трансформации.
Но это непросто!
И у многих таких, как я, русскоязычных, у которых нет украиноязычного прошлого, этот страх утраты идентичности неосознан.
И он подобен смерти.
И когда кто-то манипулирует чувством вины, пытается криком заставить человека отказаться от своей идентичности, страх смерти будет все равно сильнее.
По-моему, здесь нужно в первую очередь осознание того, что это есть, и разрешение на то, что "старую" идентичность можно сохранить. Что переход на украинский не сотрет твое прошлое и твою личность.
Я заметила, что в стрессе я иногда говорю по-русски.
К своим животным я часто говорю по-русски, потому что это мой язык нежности и я не слышала другого в детстве.
В чтении предпочитаю украинский, но если не нахожу, то спокойно читаю на русском или английском.
Через год мой украинский стал свободным и быстрым, но я могу вставлять русские слова, чтобы не тормозить в своем мнении, а потом быстро приходит и украинское слово, которое я тоже называю.
Я даже несколько раз получала комплименты за свое произношение, даже не знаю, как это произошло:)))
Теперь мне тоже режет ухо русское, особенно в Киеве, в Буче.
Я даже сделала себе такую оценку, насколько меня триггерит русский, по шкале от 1 до 10:
0-1 — Когда мне говорят близкие люди, с которыми всю жизнь говорили на русском
1-2 — легкое раздражение и глубокое удивление, когда это люди, которые могли бы говорить по-украински, но не делают этого
4-5 — когда кто-либо незнакомый говорит по-русски в Украине (особенно в сфере обслуживания)
7-8 — когда я слышу русский за границей и думаю, что это москали
Эти триггеры остаются во мне. Я способна с ними быть, проживать свои чувства и не бросаться на людей, никому ничего не говорю, потому что я сама была такая и я понимаю.
Я действительно считаю, что все должны говорить по-украински в публичном пространстве, из уважения к другим и с памятью о том, что произошло и происходит.
И да, это непросто и для этого нужно приложить усилия.
И некоторым больше, чем другим. Это важно понимать.
Плюс украинизация все равно происходит постепенно, условно естественным образом.
На нескольких последних групповых мероприятиях на разные тематики, где я была, все говорили по-украински, и я почувствовала, что это дает мне чувство безопасности.
Большинство людей моего круга и мои клиенты переходят на украинский, когда слышат украинский от меня.
И напоследок краткая история:
Когда я рассказала о своем инсайте о страхе потерять идентичность своей близкой подруге, которая говорит по-русски с детства, рассказала, что сейчас много терпимости по поводу ошибок в украинском, уже на следующий день она ВПЕРВЫЕ заговорила ко мне на украинском.
Я видела, что ей очень непросто, но она это сделала.
И я уверена, что она будет предпринимать еще попытки и практиковаться.
Ибо это стало разрешением на ошибки и на хранение своей идентичности для нее, я так чувствую.
Так что весь этот пост я написала для того, чтобы нас, русскоязычных с детства, было легче понять. И, возможно, чтобы дать определенные смыслы, которыми можно до нас говорить об этом, и которые помогли бы действительно мягкой украинизации.
Если вы сюда дочитали, мой низкий вам поклон и благодарность за ваше внимание.
Этот пост действительно важен для меня, я его вынашивала неделю
Надеюсь, это поможет коммуникации и украинизации!
PS мне уже написали, что у меня никогда не было идентичности, что я глупа и слепа душой.
Это очень помогает взаимопониманию, верно?
С такими комментариями будет моментальный бан, так что повторяю еще раз — несите свои триггеры к психотерапевту.
И одновременно радуюсь за свой круг друзей. Благодарю вас за поддержку и понимание, даже если у вас другая история
PPS вижу, что пост продолжает разлетаться с некоей космической скоростью. Радуюсь, что стольким людям он отозвался и дал возможность понять что-то о себе и других!
Кажется, в комментариях люди еще проходят тест на интегральность мышления и способность слышать, кроме банального уважения в коммуникации, способности различать собственный и чужой личный опыт и способности не давать оценок там, где не было на них запроса.
Очень благодарна за дополнение о расширении идентичности и о том, что личная идентичность больше национальной, и изменение языка не обязательно должно на него повлиять.
Как мы видим, тема важна и актуальна, вопрос очень щепетильный и у каждого своя история.
Уважение, осознанность и эмпатия помогают понять друг друга из того, что я вижу.
Источник: Facebook- страница Виктории Севостьяновой.
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