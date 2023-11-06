Профессиональный фотограф, блоггер и остеопат Виктория Савастьянова о языковых скандалах в Украине

О русскоязычных украинцах

Я осознала кое-что важное и хочу этим поделиться.

Это будет лонгрид о том, что может помочь понять таких как я, а также помочь коммуникации и украинизации.

Прошлым летом Лилия Луц написала хороший пост в поддержку и понимание русскоязычных, которые переходят на украинский. Я ей очень за это благодарна.

И теперь я хочу продолжить эту тему.

(На срач у меня нет ресурса, так что если кого сильно триггернет, то несите это к специалисту, который вас выслушает)

У меня где-то 50/50 украинской и русской крови, возможно, есть латышская и еще какая-то.

Я родилась в Киеве, училась в русскоязычной школе.

За 40 лет на украинском говорила только в институте на экзаменах, а слышала по телевидению и потом в кинотеатрах (очень люблю украинские переводы).

У меня не было украиноязычных бабушек в деревне, я знаю достаточно мало украинских песен.

Я пыталась читать на украинском, но это мне давалось очень тяжело, пока я не наткнулась на фантастический перевод Гарри Поттера, где я впервые забыла, на каком языке читаю.

После этого читать стало легче, но долгое время, с 13 лет, мой английский был лучше украинского.

Сложилось как сложилось, сейчас я просто называю факты.

Когда мои друзья переходили на украинский несколько лет назад, мне было дискомфортно, пишу как есть. Я отстаивала свое право говорить по-русски. Теперь я знаю почему, но об этом немного дальше.

После начала полномасштабного вторжения я перешла на украинский во всех соцсетях, говорить было трудно, потому что за границей, где я была в беженстве, все говорили по-русски.

Когда вернулась в Гостомель после оккупации, уехала в Бучу, я физически почувствовала, что не могу говорить по-русски в публичном пространстве, на улицах Бучи.

Тогда еще все было вокруг растрещено, а на заборах было написано "здесь люди", и это рвало сердце.

С того момента я начала говорить по-украински, коряво, с остановками. Но мое тело теперь чувствовало дискомфорт, когда говорило на том языке, который столько лет был родным. У меня просто язык не поворачивался.

Пожалуйста, услышьте меня:

Мне некуда было возвращаться "в родной украинский", у меня не было украинского прошлого. Это для меня переход на другой язык.

Это очень сложно. И говорить коряво тоже неприятно, многим стыдно.

Для этого нужно быть сильно мотивированным, упрямым и/или чувствовать это на уровне тела, как я чувствую.

К тому же я всю жизнь чувствую себя писателем и писала я всегда на русском, стихи ко мне приходили на русском. Сейчас я почти не пишу стихов, и надеюсь временно.

А теперь важно осознание:

У меня сейчас выстраивается новая идентичность.

Это уникальный процесс, который одновременно и страшен.

Потому что страшно потерять свою идентичность, которая строилась 40 лет.

Благодаря тому, что я знаю интегральную теорию, что я чувствительный человек и владею инструментами саморегуляции, я знаю, что моя русскоязычная идентичность — это тоже я и ее не обязательно отрезать и стирать, как того иногда требуют очень активные украинизаторы.

Более того, этого нельзя делать, потому что это часть меня. И мое советское детство, я все мои любимые книги, которые я прочитала на русском языке или в русском переводе, — это все привело меня сюда, ко мне нынешнему.

Благодаря знаниям и навыкам я могу держать обе идентичности в своем сознании и мягко проводить себя через этот процесс трансформации.

Но это непросто!

И у многих таких, как я, русскоязычных, у которых нет украиноязычного прошлого, этот страх утраты идентичности неосознан.

И он подобен смерти.

И когда кто-то манипулирует чувством вины, пытается криком заставить человека отказаться от своей идентичности, страх смерти будет все равно сильнее.

По-моему, здесь нужно в первую очередь осознание того, что это есть, и разрешение на то, что "старую" идентичность можно сохранить. Что переход на украинский не сотрет твое прошлое и твою личность.

Я заметила, что в стрессе я иногда говорю по-русски.

К своим животным я часто говорю по-русски, потому что это мой язык нежности и я не слышала другого в детстве.

В чтении предпочитаю украинский, но если не нахожу, то спокойно читаю на русском или английском.

Через год мой украинский стал свободным и быстрым, но я могу вставлять русские слова, чтобы не тормозить в своем мнении, а потом быстро приходит и украинское слово, которое я тоже называю.

Я даже несколько раз получала комплименты за свое произношение, даже не знаю, как это произошло:)))

Теперь мне тоже режет ухо русское, особенно в Киеве, в Буче.

Я даже сделала себе такую оценку, насколько меня триггерит русский, по шкале от 1 до 10:

0-1 — Когда мне говорят близкие люди, с которыми всю жизнь говорили на русском

1-2 — легкое раздражение и глубокое удивление, когда это люди, которые могли бы говорить по-украински, но не делают этого

4-5 — когда кто-либо незнакомый говорит по-русски в Украине (особенно в сфере обслуживания)

7-8 — когда я слышу русский за границей и думаю, что это москали

Эти триггеры остаются во мне. Я способна с ними быть, проживать свои чувства и не бросаться на людей, никому ничего не говорю, потому что я сама была такая и я понимаю.

Я действительно считаю, что все должны говорить по-украински в публичном пространстве, из уважения к другим и с памятью о том, что произошло и происходит.

И да, это непросто и для этого нужно приложить усилия.

И некоторым больше, чем другим. Это важно понимать.

Плюс украинизация все равно происходит постепенно, условно естественным образом.

На нескольких последних групповых мероприятиях на разные тематики, где я была, все говорили по-украински, и я почувствовала, что это дает мне чувство безопасности.

Большинство людей моего круга и мои клиенты переходят на украинский, когда слышат украинский от меня.

И напоследок краткая история:

Когда я рассказала о своем инсайте о страхе потерять идентичность своей близкой подруге, которая говорит по-русски с детства, рассказала, что сейчас много терпимости по поводу ошибок в украинском, уже на следующий день она ВПЕРВЫЕ заговорила ко мне на украинском.

Я видела, что ей очень непросто, но она это сделала.

И я уверена, что она будет предпринимать еще попытки и практиковаться.

Ибо это стало разрешением на ошибки и на хранение своей идентичности для нее, я так чувствую.

Так что весь этот пост я написала для того, чтобы нас, русскоязычных с детства, было легче понять. И, возможно, чтобы дать определенные смыслы, которыми можно до нас говорить об этом, и которые помогли бы действительно мягкой украинизации.

Если вы сюда дочитали, мой низкий вам поклон и благодарность за ваше внимание.

Этот пост действительно важен для меня, я его вынашивала неделю

Надеюсь, это поможет коммуникации и украинизации!

PS мне уже написали, что у меня никогда не было идентичности, что я глупа и слепа душой.

Это очень помогает взаимопониманию, верно?

С такими комментариями будет моментальный бан, так что повторяю еще раз — несите свои триггеры к психотерапевту.

И одновременно радуюсь за свой круг друзей. Благодарю вас за поддержку и понимание, даже если у вас другая история

PPS вижу, что пост продолжает разлетаться с некоей космической скоростью. Радуюсь, что стольким людям он отозвался и дал возможность понять что-то о себе и других!

Кажется, в комментариях люди еще проходят тест на интегральность мышления и способность слышать, кроме банального уважения в коммуникации, способности различать собственный и чужой личный опыт и способности не давать оценок там, где не было на них запроса.

Очень благодарна за дополнение о расширении идентичности и о том, что личная идентичность больше национальной, и изменение языка не обязательно должно на него повлиять.

Как мы видим, тема важна и актуальна, вопрос очень щепетильный и у каждого своя история.

Уважение, осознанность и эмпатия помогают понять друг друга из того, что я вижу.

Источник: Facebook- страница Виктории Севостьяновой.