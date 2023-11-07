Российская "революция" 1917 года — бутафория. Рабы остались рабами - Александр Невзоров
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Советский и российский журналист и телеведущий Александр Невзоров рассказал, чем была знаменитая российская "революция"
"Революция 17 года" — такая же бутафория, как и все в русской истории. Совершенно не важно, "сколько, как и кого" убили в этом уродливом историческом спектакле.
Не существенно и то, как поменялся цвет флажков и аксессуары власти. События 17-го года являются не революцией, а простым перехватом власти.
Никакого "крушения диктатуры" не произошло. Просто владык в "коронах" сменили владыки в кепочках.
В результате смены хозяина — рабы остались рабами. Более того, 17-й год только закрепил и усилил традиции русского диктаторства, добавил в них крови, беззакония и злобы.
24 февраля 2022 года доказало, что рабы отлично знают и помнят "свое место".
Источник: пост Невзорова в Telegram
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