Радянський та російський журналіст та телеведучий Олександр Невзоров розповів, чим була знаменита російська "революція"

"Революція 17 року" — така ж бутафорія, як і все в російській історії. Зовсім не важливо, "скільки, як і кого" вбили у цій потворній історичній виставі.

Неважливо і те, як змінився колір прапорців і аксесуари влади. Події 17-го року не революцією, а простим перехопленням влади.

Жодного "краху диктатури" не сталося. Просто владик у "коронах" змінили владики у кепочках.

Внаслідок зміни господаря — раби залишилися рабами. Понад те, 17-й рік лише закріпив і посилив традиції російського диктаторства, додав у них кров, беззаконня і злість.

24 лютого 2022 року довело, що раби добре знають і пам’ятають "своє місце".

Джерело: пост Невзорова в Telegram