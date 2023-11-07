Російська "революція" 1917 — бутафорія. Раби залишилися рабами - Олександр Невзоров
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Радянський та російський журналіст та телеведучий Олександр Невзоров розповів, чим була знаменита російська "революція"
"Революція 17 року" — така ж бутафорія, як і все в російській історії. Зовсім не важливо, "скільки, як і кого" вбили у цій потворній історичній виставі.
Неважливо і те, як змінився колір прапорців і аксесуари влади. Події 17-го року не революцією, а простим перехопленням влади.
Жодного "краху диктатури" не сталося. Просто владик у "коронах" змінили владики у кепочках.
Внаслідок зміни господаря — раби залишилися рабами. Понад те, 17-й рік лише закріпив і посилив традиції російського диктаторства, додав у них кров, беззаконня і злість.
24 лютого 2022 року довело, що раби добре знають і пам’ятають "своє місце".
Джерело: пост Невзорова в Telegram
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