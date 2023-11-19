Военный аналитик Дмитрий Снегирев объяснил "Телеграфу", почему россия не проводит десантную операцию на черноморском побережье Украины

Российские войска до сих пор не провели десантную операцию на черноморском побережье юга Украины из-за отсутствия возможностей. Главной проблемой оккупационных войск является потеря части больших десантных кораблей, которые должны были обеспечить переброску большого количества войск.

Российские войска, которые планировали в начале войны высадить десант на юге Украины, сейчас, вероятно, не планируют этого сделать.

Возможностей для высадки десанта у россиян сейчас гораздо меньше. Главной причиной утраты десантных возможностей является уничтожение украинской армией за время полномасштабной войны трех больших десантных кораблей.

Один был поражен в бухте Бердянска, второй – в сухих доках Севморзавода в Крыму, третий – в Новороссийске.

Следует отметить, что уничтожение в Черноморско-Азовском водном бассейне части крупных десантных кораблей (БДК) Черноморского флота российской федерации повлияет не только на возможность высадки десанта под Одессой и Николаевом.

Эти потери российского флота скажутся и на боеспособности оккупированного Крыма в целом.

Именно большие десантные корабли были основой запасного логистического варианта пополнения войсками, оружием и техникой как Крымского полуострова, так и Запорожской и Херсонской областей.

Основным же каналом является Крымский мост. Но он уже подвергался ударам — и, учитывая наличие в ВСУ дальнобойных ракет, является очень уязвимой логистической артерией. А без больших десантных кораблей, каждый из которых способен совершать до пяти рейсов в сутки, и запасной маршрут находится под вопросом.

Замечу, что Крымский мост будет оставаться жизненно важным звеном в поддержке российской оккупации в Крыму и его силах на юге Украины. Однако уверенность россии в своей способности защитить мост под угрозой из-за изобретательности украинских военных и служб безопасности.

Черноморский флот российской федерации после серьезных потерь не способен ни высадить десант на Юге Украины, ни блокировать зерновой коридор. Единственное, на что способна эта вражеская группировка — обстреливать крылатыми ракетами украинские города и села.

После ряда чувствительных ударов Сил обороны по кораблям Черноморского флота как воздушным, так и надводным путем эта морская группировка врага серьезно потеряла мощь.

И речь идет уже даже о несостоятельности высадки десанта под Одессой или логистическом дублировании Крымского моста, но даже блокирование зернового коридора в Черном море для российского флота проблемно.

Впрочем, есть аспект, в котором Черноморский флот российской федерации до сих пор представляет угрозу Украине.

Единственное, на что оккупанты могут использовать Черноморский флот, — это для нанесения ракетных ударов по украинской территории.

Напомню, что по информации Военно-морских сил ВС Украины, в Черном и Средиземном морях на дежурстве присутствуют ракетоносители с крылатыми ракетами "Калибр". В частности, в Черном море есть один корабль с "Калибрами".