Росіяни скаржаться на якість снарядів із Північної Кореї - Игаль Левин
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Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін розповів про особливості снарядів із КНДР
Российские пропагандисты публикуют жалобы на снаряды, переданные ВС РФ из Северной Кореи. В частности, среди особенностей снарядов относят следующее:
- дальность стрельбы разных снарядов отличается друг от друга, что критически снижает точность огня;
- артиллерийские пороха имеют разный цвет, что свидетельствует об отличающемся составе (артиллерийские пороха внутри снаряда изображены на фото. В современных снарядах они часто имеют форму продолговатых прутов);
- в разных снарядах может быть разное количество пороха;
- отмечается разгерметизация корпусов некоторых снарядов, что может привести к попаданию воды внутрь;
- в некоторых снарядах отсутствует размеднитель, что может привести к омеднению канала ствола при стрельбе.
Источник: сообщение Левина в Telegram
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