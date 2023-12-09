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Росіяни скаржаться на якість снарядів із Північної Кореї - Игаль Левин

Автор
Игаль Левин Игаль Левин
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Північнокорейський 152 мм артилерійський снаряд Новость обновлена 09 декабря 2023, 18:05
Північнокорейський 152 мм артилерійський снаряд. Фото Ukraine Weapons Tracker

Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін розповів про особливості снарядів із КНДР

Российские пропагандисты публикуют жалобы на снаряды, переданные ВС РФ из Северной Кореи. В частности, среди особенностей снарядов относят следующее:

  • дальность стрельбы разных снарядов отличается друг от друга, что критически снижает точность огня;
  • артиллерийские пороха имеют разный цвет, что свидетельствует об отличающемся составе (артиллерийские пороха внутри снаряда изображены на фото. В современных снарядах они часто имеют форму продолговатых прутов);
  • в разных снарядах может быть разное количество пороха;
  • отмечается разгерметизация корпусов некоторых снарядов, что может привести к попаданию воды внутрь;
  • в некоторых снарядах отсутствует размеднитель, что может привести к омеднению канала ствола при стрельбе.
Артиллерийские пороха

Источник: сообщение Левина в Telegram

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Теги:
#Северная Корея #Война #Снаряды