Экс-нардеп Борислав Береза прокомментировал скандальное видео из львовского общежития

Это видео — признак катастрофы. Такая "вписка" или "прописка" — это классическая РФ-традиция, которая корнями уходит в совковую "дедовщину". Есть много видео из РФ где так же "пробивают лося". А это говорит о том, что эта традиция заимствована у Рашки. И по виду бьющих – с удовольствием. Такие "одиннарот". Это общая проблема воспитания в семье, воспитания в школе и в подходах к нравственно-патриотическому воспитанию государства. Не удивлюсь, если эти ребята хорошо разбираются в АУЕ (Арестантский устав единый). А это вообще рашистская традиция последних десятилетий.

Известно, что видео снято в одном из училищ села Червоное Золочевского района. Хорошо, чтобы на это отреагировали правоохранители.

Очень смешно, что директор училища подчеркнула, что шокирована увиденным и всех студентов знала только… с положительной стороны. Значит, она их не знала. Или делает вид, что не знала, чтобы избежать ответственности.

Подобные субкультуры были и в моем детстве, как и дедовщина в армии СССР. Но мы же уходим от "совка" в Европу и хотим от этого избавиться?

Источник: Telegram-канал Борислава Березы.