Чтобы не плакала, сломала челюсть: в Черкасской области горе-мать жестоко избила младенца

Дочь у женщины изъяли

В Черкасской области молодая горе-мать жестоко избила четырехмесячную дочь. Младенец громко капризничал, и женщина не придумала другого способа, как унять ребенка.

Правоохранители отмечают, что у ребенка была сломана челюсть. Об этом идет речь в сообщении ГУ Национальной полиции Черкасской области.

Инцидент произошел в августе в Звенигородском районе Черкасской области. Тогда четырехмесячного ребенка с травмами обнаружили работники социальной службы, которые пришли проверить находящуюся у них на учете семью. Соцработники вызвали полицию и скорую медицинскую помощь. Ребенок был госпитализирован, а полицейские начали устанавливать обстоятельства.

Правоохранители выяснили, что 19-летняя мать сломала дочери нижнюю челюсть со смещением, несколько раз ударив по голове. Таким образом женщина пыталась успокоить ребенка, который, по ее словам, капризничал.

Пострадавший четырехмесячный ребенок

В настоящее время горе-мать находится следствием, ей сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины, ст. 166 (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) и ч. 1 ст. 122 (преднамеренное средней тяжести телесное повреждение).

Ребенка у женщины изъяли, сейчас девочка находится в детском доме.

Подозреваемую судят, ей грозит до пяти лет лишения свободы, а также решается вопрос о лишении матери родительских прав.

Ранее "Телеграф" сообщал об ужасном случае в США: беженка из Украины жестоко швыряла и толкала трехлетнего сына. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения.