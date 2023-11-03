"Это чистое отвращение": в США беженка из Украины швыряла своего 3-летнего ребёнка по квартире (видео)

Сторожук предъявлены обвинения в двух уголовных преступлениях

США сотряс вопиющий случай жестокого обращения с детьми. Фигуранткой громкого дела стала беженка из Украины.

Об этом пишет американский телеканал CBS. По данным журналистов, инцидент произошел в Южной Флориде. Там на камеру видеонаблюдения попала ситуация, когда 29-летняя Юлия Сторожук, которая сейчас проживает в Санни-Айлс-Бич издевалась над своим 3-летним ребёнком.

Согласно отчету стражей порядка, сосед, который живет на том же этаже многоквартирного дома позвонил в полицию, чтобы сообщить об инциденте. Мужчина предоставил видео, снятое на камеру наблюдения, а на нем видно, как женщина схватила своего трехлетнего сына и бросила его на землю, прежде чем как минимум дважды пнула ребенка. Женщина схватила мальчика и прижала его к земле, пока он пытался встать.

На уже другом видеоролике видно, как мать толкнула мальчика в грудь и сбила его с ног. Офицер, составивший протокол, сообщил, что у ребёнка был синяк на щеке и лбу, а также синяки на руке и колене.

Сама Сторожук рассказала полиции, что она толкнула сына, потому что он настаивал на том, чтобы пойти на детскую площадку, когда она не соглашалась.

В суде мать объяснила, что она и ее сын приехали в Южную Флориду год назад, спасаясь от войны на Украине, и сказала, что работала стюардессой. Судья по этому делу запретил ей контактировать с сыном.

Женщина утверждает, что это был "единственный случай", когда она позволила своему характеру "взять надо мной верх". Она сказала, что никогда раньше не подвергала своего ребенка насилию.

В полиции, в свою очередь, прокомментировали этот инцидент следующим образом:

"Это что-то, независимо от того, являетесь ли вы родителем или нет, это чистое отвращение. Для человека, не говоря уже о матери этого мальчика, делать что-то подобное с невинным ребенком, который не может защищаться, я считаю это совершенно презренным", — сказала пресс-секретарь местного полицейского отделения.

В настоящий момент Сторожук предъявлены обвинения в двух уголовных преступлениях, связанных с жестоким обращением с детьми. Мать содержалась под залогом в 5000 долларов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Польше 5-летнюю украинку забросали пивными банками, а ее маму угрожали убить.