"Це чиста огида": у США біженка з України жбурляла свою 3-річну дитину по квартирі (відео)

Сторожуку пред’явлено звинувачення у двох кримінальних злочинах

США струсонув кричущий випадок жорстокого поводження з дітьми. Фігуранткою гучної справи стала біженка з України.

Про це пише американський телеканал CBS. За даними журналістів, інцидент стався у Південній Флориді. Там на камеру відеоспостереження потрапила ситуація, коли 29-річна Юлія Сторожук, яка зараз проживає у Санні-Айлс-Біч, знущалася з своєї 3-річної дитини.

Згідно зі звітом правоохоронців, сусід, який живе на тому ж поверсі багатоквартирного будинку, зателефонував до поліції, щоб повідомити про інцидент. Чоловік надав відео, зняте на камеру спостереження, а на ньому видно, як жінка схопила свого трирічного сина та кинула його на землю, перш ніж щонайменше двічі штовхнула дитину. Жінка схопила хлопчика і притиснула його до землі, доки він намагався підвестися.

На іншому відеоролику видно, як мати штовхнула хлопчика в груди і збила його з ніг. Офіцер, який склав протокол, повідомив, що у дитини був синець на щоці та лобі, а також синці на руці та коліні.

Сама Сторожук розповіла поліції, що вона штовхнула сина, бо наполягав на тому, щоб піти на дитячий майданчик, коли вона не погоджувалася.

У суді мати пояснила, що вона та її син приїхали до Південної Флориди рік тому, рятуючись від війни в Україні, та сказала, що працювала стюардесою. Суддя у цій справі заборонив їй контактувати із сином.

Жінка стверджує, що це був "єдиний випадок", коли вона дозволила своєму характеру "взяти наді мною гору". Вона сказала, що ніколи раніше не піддавала свою дитину насильству.

У поліції, у свою чергу, прокоментували цей інцидент так:

"Це щось, незалежно від того, чи ви є батьком чи ні, це чиста огида. Для людини, не кажучи вже про матір цього хлопчика, робити щось подібне з невинною дитиною, яка не може захищатися, я вважаю це зовсім ганебним", — сказала прес-секретар місцевого поліцейського відділення.

Наразі Сторожук пред’явлено звинувачення у двох кримінальних злочинах, пов’язаних із жорстоким поводженням з дітьми. Мати утримувалась під заставою у 5000 доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Польщі 5-річну українку закидали пивними банками, а її маму погрожували вбити.