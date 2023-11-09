Щоб не плакала, зламала щелепу: на Черкащині горе-мати жорстоко побила немовля

Доньку у жінки вилучили

У Черкаські області молода горе-мати жорстоко побила чотиримісячну дочку. Немовля голосно вередувало та жінка не вигадала іншого способу, як вгамувати дитину.

Правоохоронці зазначають, що у дитини була зламана щелепа. Про це йдеться у повідомленні ГУ Національної поліції Черкаської області.

Інцидент стався у серпні у Звенигородському районі Черкащини. Тоді чотиримісячну дитину з травмами виявили працівники соціальної служби, які прийшли перевірити сім'ю, що була у них на обліку. Соцпрацівники викликали поліцію та швидку медичну допомогу. Дитину госпіталізували, а поліцейські почали встановлювати обставини.

Правоохоронці встановили, що 19-річна матір зламала доньці нижню щелепу зі зміщенням, кілька разів вдаривши по голові. У такий спосіб жінка намагалася заспокоїти дитину, яка, з її слів, вередувала.

Постраждала чотиримісячна дитина

Наразі горе-матір перебуває слідством, їй повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, ст. 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) та ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Дитину у жінки вилучили, наразі дівчинка перебуває у дитячому будинку.

Підозрювану судитимуть, їй загрожує до п'яти років позбавлення волі, а також вирішується питання про позбавлення матері батьківських прав.

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