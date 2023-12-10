Екснардеп Борислав Береза прокоментував скандальне відео з львівського гуртожитку

Ці відео — ознака катастрофи. Така "вписка" або "прописка" — це класична РФ-традиція, яка корінням уходить в совкову "дідовщину". Є багато відео з РФ де так само "пробивають лося". А це говорить про те, що ця традиція запозичена в Рашці. І по вигляду б'ючих — з задоволенням. Такі "одиннарот". Це спільна проблема виховання в сім'ї, виховання в школі та у підходах до морально-патріотичного виховання держави. Не здивуюся, якщо ці хлопці добре знаються на АСЄ (Арештантський статут єдиний). А це взагалі — рашистська традиція останніх десятиріч.

Відомо, що відео знято в одному з училищ села Червоне Золочівського району. Добре, щоб на це відреагували правоохоронці.

Дуже смішно, що директорка училища наголосила, що шокована побаченим і всіх студентів знала лише… з позитивного боку. Значить вона їх не знала. Або робить вигляд, що не знала, щоб уникнути відповідальності.

Подібні субкультури були і в моєму дитинстві, як і дідовщина в армії СРСР. Але ми ж йдемо від "совка" до Європи і хочемо цього позбутися?

Джерело: Telegram-канал Борислава Берези.