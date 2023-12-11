Бизнесмен и популярный блогер назвал четыре важных события, которые ждут Украину в ближайшую неделю

Эта неделя может стать неделей важнейших решений в нашу пользу. А может и не стать.

Военная, финансовая, гуманитарная помощь США (60+ млрд баксов на 2024 год).

Кто принимает решение: Конгресс США (Сенат, а за ним Палата представителей), дедлайн до конца недели.

Главная проблема: Ожесточенный спор по поводу добавления в пакет резкого ужесточения миграционных норм, на котором настаивают республиканцы.

Финансовая помощь ЕС (50 млрд евро на следующие 4 года)

Кто принимает решение: Лидеры стран ЕС на саммите 14-15 декабря.

Главная проблема: Орбан.

Одобрение начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

Кто принимает решение: Лидеры стран ЕС на саммите 14-15 декабря.

Главная проблема: Орбан.

12-й пакет санкций ЕС против России

Кто принимает решение: Вероятно дойдет до уровня лидеров ЕС.

Главная проблема: Орбан и экономические интересы разных стран.

Итого: Помолимся.

Источник: Telegram-канал Романа Шрайка.