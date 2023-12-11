На этой неделе могут быть 4 важнейших решения в пользу Украины - Роман Шрайк
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Бизнесмен и популярный блогер назвал четыре важных события, которые ждут Украину в ближайшую неделю
Эта неделя может стать неделей важнейших решений в нашу пользу. А может и не стать.
Военная, финансовая, гуманитарная помощь США (60+ млрд баксов на 2024 год).
Кто принимает решение: Конгресс США (Сенат, а за ним Палата представителей), дедлайн до конца недели.
Главная проблема: Ожесточенный спор по поводу добавления в пакет резкого ужесточения миграционных норм, на котором настаивают республиканцы.
Финансовая помощь ЕС (50 млрд евро на следующие 4 года)
Кто принимает решение: Лидеры стран ЕС на саммите 14-15 декабря.
Главная проблема: Орбан.
Одобрение начала переговоров о вступлении Украины в ЕС
Кто принимает решение: Лидеры стран ЕС на саммите 14-15 декабря.
Главная проблема: Орбан.
12-й пакет санкций ЕС против России
Кто принимает решение: Вероятно дойдет до уровня лидеров ЕС.
Главная проблема: Орбан и экономические интересы разных стран.
Итого: Помолимся.
Источник: Telegram-канал Романа Шрайка.
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