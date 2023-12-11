Цього тижня можуть бути 4 найважливіші рішення на користь України - Роман Шрайк
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Бізнесмен і популярний блогер назвав чотири важливі події, які чекають на Україну в найближчий тиждень
Цей тиждень може стати тижнем найважливіших рішень на нашу користь. А може й не стати.
Військова, фінансова, гуманітарна допомога США (60+ млрд доларів на 2024 рік).
Хто приймає рішення: Конгрес США (Сенат, а за ним Палата представників), дедлайн до кінця тижня.
Головна проблема: Запекла суперечка з приводу додавання в пакет різкого посилення міграційних норм, на якому наполягають республіканці.
Фінансова допомога ЄС (50 млрд. євро на наступні 4 роки)
Хто ухвалює рішення: Лідери країн ЄС на саміті 14-15 грудня.
Головна проблема: Орбан.
Схвалення початку переговорів щодо вступу України до ЄС
Хто ухвалює рішення: Лідери країн ЄС на саміті 14-15 грудня.
Головна проблема: Орбан.
12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Хто ухвалює рішення: Ймовірно, дійде до рівня лідерів ЄС.
Головна проблема: Орбан та економічні інтереси різних країн.
Разом: Помолимося.
Джерело: Telegram-канал Романа Шрайка.
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.