Бізнесмен і популярний блогер назвав чотири важливі події, які чекають на Україну в найближчий тиждень

Цей тиждень може стати тижнем найважливіших рішень на нашу користь. А може й не стати.

Військова, фінансова, гуманітарна допомога США (60+ млрд доларів на 2024 рік).

Хто приймає рішення: Конгрес США (Сенат, а за ним Палата представників), дедлайн до кінця тижня.

Головна проблема: Запекла суперечка з приводу додавання в пакет різкого посилення міграційних норм, на якому наполягають республіканці.

Фінансова допомога ЄС (50 млрд. євро на наступні 4 роки)

Хто ухвалює рішення: Лідери країн ЄС на саміті 14-15 грудня.

Головна проблема: Орбан.

Схвалення початку переговорів щодо вступу України до ЄС

Хто ухвалює рішення: Лідери країн ЄС на саміті 14-15 грудня.

Головна проблема: Орбан.

12-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Хто ухвалює рішення: Ймовірно, дійде до рівня лідерів ЄС.

Головна проблема: Орбан та економічні інтереси різних країн.

Разом: Помолимося.

Джерело: Telegram-канал Романа Шрайка.