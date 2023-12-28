Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" специально объяснил для "Телеграфа", как Украина смогла устранить фактор Черноморского флота РФ

Уходящий год оставляет противоречивые впечатления. С одной стороны – наступление на юге, которое не достигло заявленных целей. А с другой – Украина, по сути, не имея достойного упоминания военного флота, сумела не только изгнать значительно более мощный Черноморский флот России из оккупированного Крыма, но и фактически переломить ситуацию на Черном море в свою пользу.

Это удалось сделать благодаря ассиметричным способам ведения войны, в частности, использованию безэкипажных морских дронов. На сегодняшний день Черноморский флот РФ не способен выполнять большинство из своих функций. Больше того, Россия регулярно теряет боевые корабли. Последняя удачная операция Сил обороны Украины – это уничтожение БДК "Новочеркасск".

Следующий год сулит множество вызовов. Нам необходимо решить проблемы с мобилизацией, чтобы создать необходимые резервы и продолжить наступательные операции. Также важно консолидировать международную помощь, которая всё больше ставится в зависимость от политической борьбы.

Главным образом это касается США, потому что ЕС постепенно осознает необходимость помощи Украине. Ведь в конце года произошло еще одно важное событие: приглашение нашей страны к переговорам относительно членства в ЕС.