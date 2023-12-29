Военный обозреватель группы ИС Александр Коваленко про массированный ракетный удар РФ 29 декабря

Сегодня МО РФ отчитается о поражении центров принятия решений, предприятий, складов, баз, уничтожении очередных 100500 Patriot и F-16…

Правда подтвердить свои слова они смогут только фото и видео пожаров в жилых комплексах, в которых жильцы, канун Нового Года, остались без своих квартир.

Русские, не удивляйтесь, почему вас так ненавидят и почему каждый украинец мечтает убить вас как можно больше. А тот кто не мечтает, тот не украинец, а безродное го*но.

Слава нації!