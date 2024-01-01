Александр Коваленко рассказал, какие потери украинские войска нанесли оккупантам в декабре, по некоторым пунктам показатели рекордные

И о хорошем.

В декабре СОУ (Силы обороны Украины, — ред.) всё же смогли установить несколько рекордов по уничтожению потенциала РОВ (российские оккупационные войска, — ред.).

Вполне ожидаемым рекордом было уничтожение личного состава РОВ и ожидания оправдались. В декабре 2023 российские оккупанты потеряли 29 970 л.с., что является абсолютным рекордом потерь РОВ за 22 месяца полномасштабной войны.

Помимо потерь л.с. РОВ понесли рекордные потери в автомобильном транспорте – 931. Это обусловлено тем, что в зоне БД (боевых действий, — ред.) российские войска всё чаще используют гражданский транспорт для выполнения специфических заданий, свойственных больше для ББМ, что и приводит к таким показателям потерь.

Так же показателен рекорд спецтехники – 140.

Отдельно отмечу, что в декабре не рекорд, но второй показатель за всё время полномасштабного вторжения был зафиксирован по потерям РОВ в танках – 419. Во многом это стало возможным благодаря танкорезу, который СОУ устроили россиянам с 16 на 17 декабря, когда россияне попытались пойти на прорыв на нескольких участках фронта.

Слава нації!

Графики: MinFinUA

Источник: Telegram Александра Коваленко