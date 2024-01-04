Шеф-редактор издания "Бабель" Катерина Коберник рассказала, почему беженцам надо вернуться в Украину

Вижу многих уехавших огорчили слова Зеленского о необходимости выбирать между беженством и гражданством. Да, это не очень приятно, но правда. Все же хотели взрослого разговора – вот он.

Могу сказать еще немного неприятной правды. Здесь очень не хватает людей. Людей, а не только мужчин. Когда женщины говорят, что выбрали безопасность детей, это легко понять, но гораздо больше для страны делают те, кто вместе с этим выбрали защищать ее от россиян. Они не просто рискуют жизнью, они не видят как растут их дети. Я не могу даже представить, как они сильны. Как тяжело каждый день им идти на эту жертву добровольно, не по принуждению. Именно о них и их детях государство должно заботиться в первую очередь. Эту их жертву не стоит забывать со временем.

Многое делают те, кто не вывезли детей и каждый день из подвалов идут работать в больницы, школы, магазины, офисы. Эти женщины живут в безумном стрессе, который могут понять только те, кто так же в темноте ждут, куда прилетит. Но это не единственное. Такие мамы сделали ставку на Украину. Их дети не учатся в хороших европейских, американских, канадских школах, не учат язык, не имеют шансов бесплатно поступить в хороший западный вуз, получить диплом и иметь возможность работать в Европе или Америке. Их дети сидят в бомбоубежищах, поэтому получают не лучшие знания, но это жертва, на которую нужно идти, если ты действительно хочешь сохранить эту страну живой. Об образовании и безопасности этих детей государство обязано заботиться.

Многие женщины уехали, потому что не готовы жить в постоянном страхе и стрессе. Кто-то просто не мог не уехать, потому что остался без жилья. У кого дети боялись тревог. К счастью, многие государства помогли таким семьям: дали безопасную жизнь, бесплатную медицину и образование. Это многое. Это то, о чем здесь можно только мечтать. Украина должна сделать для таких детей несколько вещей, в частности, обеспечить изучение украинского языка, литературы и истории. Другое в знак солидарности с Украиной сделали другие государства. Эти государства понимают, когда страну убивают, ей нужно помочь. Ибо сил и ресурсов на всех у нее нет. Она едва выживает.

Возвращаясь к Зеленскому и взрослым разговорам с нацией. Зеленский сказал простое и очевидное: если люди не вернутся и не пойдут воевать, страны не станет. Не получится так, что кто выиграет войну, а другие потом вернутся. Нет, не получится. Россия слишком мощная. Союзники не так решительны. Здесь нужны все. Иначе всем нужно убегать. И, если уж честно, я тоже очень устала. Я не в окопе, но я устала бояться за жизнь детей и бодрствовать. Я устала думать, что другие вывезли малышей и обеспечили им стабильную жизнь в стабильном западном мире, а моя старшая сидит в бомбоубежище без каких-либо четких планов и перспектив, потому что я нужна здесь и сейчас (о малой вообще молчу). Я очень надеюсь, что все это не зря. Что мы победим. Но побеждать нужно вместе. Чем больше – тем лучше. Об этом сказал Зеленский, но и без него это очевидно. Разве нет?

Источник: пост Коберник в Facebook