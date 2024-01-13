Экс-нардеп Борислав Береза рассказал, почему соседние страны могут иметь совершенно разные экономики

Доминикана — население 10 734 000, ВВП на душу населения 10 319$. Гаити население 9 893 000, ВВП на душу населения 1 242$.

Доминиканская Республика и Гаити — это один остров, изначально схожие стартовые позиция, но какая разница в итоговом результате!

Южная Корея — население 51 732 000, ВВП на душу населения 41 415$. Северная Корея — население 25 713 000, ВВП на душу населения 685$

Республика Корея и КНДР — это, по факту, государство искусственно рассеченное пополам, изначально схожие стартовые позиция, но какая разница в итоговом результате!

Польша — население 38 313 000, ВВП на душу населения 16 179$. Украина — население 42 220 000, ВВП на душу населения до начала полномасштабной войны 3 220$

Польша и Украина не просто находятся в одной локации, но и фактически почти одновременно начали формировать государственную политику после выхода из-под контроля Кремля. Стартовая позиция Украины была более сильная, чем у Польши. А результат знаете?

Возможности есть всегда. Ими надо воспользоваться. И руководство государства делает выбор. Либо занимается своими интересами, либо интересами государства и граждан.

Каждый народ выбирает тот вектор и то правительство, которые заслуживает. Пока сами не поменяемся — ничего не изменится. До тех пор, пока не начнем критически мыслить и не научимся анализировать, можно не рассчитывать на качественные изменения. И за нас эту работу никто не сделает.

Источник: пост Березы в Telegram.