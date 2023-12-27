Миллионы украинцев могут остаться без зарплат и пенсий, предупреждает министр экономики: подробности

В приоритете оборона

В Украине могут начаться задержки с выплатами зарплат госслужащим и пенсиям миллионам граждан. Это произойдет, если Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки не окажут финансовую помощь в начале 2024 года.

Об этом заявила вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко, передает Financial Times. По ее словам, дефицит внешней помощи подтолкнет восстанавливающуюся экономику к возвращению в режим выживания.

"Поддержка партнеров чрезвычайно важна. Нам это нужно срочно", – сказала Свириденко.

Сейчас финансовая помощь Украине остается в "тупике". В то же время, предложенный 4-летний пакет поддержки ЕС на 50 миллиардов евро был отложен из-за вето Венгрии. Тем не менее лидеры блока должны встретиться 1 февраля, чтобы попытаться преодолеть сопротивление правительства Виктора Орбана.

Министр отметила, что приоритетом в Украине будет оборона и обслуживание долга, что означает "большой риск недофинансирования отдельных социальных отраслей". По ее словам, власти, возможно, придется задержать выплату зарплаты для 500 тысяч государственных служащих и 1,4 миллиона учителей, а также выплаты пенсионерам, если иностранная помощь не поступит.

"Это не просто сохранение самой макроэкономической стабильности, а создание предпосылок для восстановления экономики и возвращения украинцев", – добавила Свириденко.

Ранее Телеграф писал, что некоторые пенсионеры могут потерять значительную часть выплат.