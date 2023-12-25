За деяких помилок пенсіонер може втратити 20% та 50% пенсії: як цього уникнути

Треба заздалегідь повідомити про певні обставини у ПФУ

Україна має кілька видів пенсій для різних категорій громадян. За деяких умов особи можуть втратити 20% та 50% виплати.

Як пояснюють на сайті "На Пенсії", однією з основних причин, чому у пенсіонера можуть забрати частину грошей, це банальна переплата. Вона може бути через працевлаштування літної особи.

Якщо пенсіонер знайшов роботу і не повідомив про це у ПФУ, то у нього заберуть не більше ніж 20% з пенсії щомісяця. Такій особі надається 10 днів, аби вона звернулась до фонду та надала копію наказу про прийняття на роботу, копію трудової книжки або копію цивільноправового договору.

Окрім того, в Пенсійний фонд також треба повідомити про звільнення з роботи. Це можна зробити, подавши заяву, а також онлайн через особистий кабінет на порталі електронних послуг ПФУ.

Однак, 50% пенсії заберуть у тих, хто:

на утримання членів сім’ї (аліменти);

повинен заплатити збитки від розкрадання майна підприємств та організацій, де працював пенсіонер (якщо він — серед відповідальних за збитки);

повинен відшкодувати шкоду, якщо пенсіонер завдав шкоди здоров’ю іншій людині, а також у зв’язку зі смертю потерпілого;

отримав переплату.

У Пенсійному фонді нагадали, як не втратити свої пенсійні виплати

уважно прочитати інструкцію з оформлення трудової книжки, яка є на третій сторінці цього документа;

при прийнятті на роботу в трудовій книжці має бути зроблений відповідний запис: дата, назва посади, назва організації або підприємства, номер і дата наказу, підпис керівника та його прізвище (ПІБ), печатка;

якщо відбувалися зміни в назві підприємства або організації, де ви працюєте, має бути зроблений повний запис із назвами;

якщо у трудовій книжці внесено доповнення до записів, то вони обов’язково мають бути завірені словами "доданої інформації вірити", печаткою та підписом уповноваженої особи;

при зміні прізвища має бути зазначена назва документа, згідно з яким відбувається зміна, вказати ким і коли він виданий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пенсіонери, які досягли 80 років, отримають надбавку до пенсії.