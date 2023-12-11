Надбавка розрахована для однієї категорії пенсіонерів: за яких обставин нарахують гроші

Є список необхідних документів

Українські пенсіонери за деяких умов можуть отримати додаткові гроші до своїх виплат. Якщо особа досягла 80 років. проживає одна і залишилась без піклування, то їй нарахують додаткові 837 гривень

Як повідомляє видання "На пенсії", розмір доплати становить 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність. Цьогоріч такий прожитковий мінімум склав 2093 гривні.

Хто може оформити надбавку та які умови

Громадяни мають відповідати таким критеріям:

досягти 80 років і більше;

проживати самостійно;

потребувати постійного стороннього догляду за станом здоров’я;

отримувати пенсію за віком.

Варто зауважити, що таку виплату не здійснять у разі, якщо особа має пенсію по інвалідності. Необхідність постійного стороннього догляду має бути підтверджена висновками лікарів та документально.

Які документи потрібно надати

висновок лікарсько-консультативної комісії в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду;

паспорт;

ідентифікаційний номер;

витяг з Пенсійного фонду про те, що пенсіонер не отримує надбавки з догляду до пенсії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з осіб отримує пенсію в розмірі 20 тисяч гривень.