Прибавка рассчитана для одной категории пенсионеров: при каких обстоятельствах начислят деньги
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Есть список необходимых документов
Украинские пенсионеры при некоторых условиях могут получить дополнительные деньги к своим выплатам. Если человек достиг 80 лет, проживает один и остался без попечения, то ему насчитают дополнительные 837 гривен.
Как сообщает издание "На пенсии", размер доплаты составляет 40% от прожиточного минимума утратившим трудоспособность лицам. В этом году такой прожиточный минимум составил 2093 гривны.
Кто может оформить надбавку и какие условия
Граждане должны отвечать следующим критериям:
- достичь 80 лет и старше;
- проживать самостоятельно;
- нуждаться в постоянном постороннем уходе за состоянием здоровья;
- получать пенсию по возрасту.
Следует заметить, что такая выплата не будет произведена в случае, если лицо имеет пенсию по инвалидности. Необходимость постоянного постороннего ухода должна быть подтверждена выводами врачей и документально.
Какие документы нужно предоставить
- заключение врачебно-консультативной комиссии в котором указано, что заявитель нуждается в постоянном постороннем уходе;
- паспорт;
- идентификационный номер;
- выписка из Пенсионного фонда о том, что пенсионер не получает надбавки по уходу к пенсии.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из лиц получает пенсию в размере 20 тысяч гривен.