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Прибавка рассчитана для одной категории пенсионеров: при каких обстоятельствах начислят деньги

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Украинская гривна Новость обновлена 11 декабря 2023, 15:41
Украинская гривна. Фото Антикор

Есть список необходимых документов

Украинские пенсионеры при некоторых условиях могут получить дополнительные деньги к своим выплатам. Если человек достиг 80 лет, проживает один и остался без попечения, то ему насчитают дополнительные 837 гривен.

Как сообщает издание "На пенсии", размер доплаты составляет 40% от прожиточного минимума утратившим трудоспособность лицам. В этом году такой прожиточный минимум составил 2093 гривны.

Кто может оформить надбавку и какие условия

Граждане должны отвечать следующим критериям:

  • достичь 80 лет и старше;
  • проживать самостоятельно;
  • нуждаться в постоянном постороннем уходе за состоянием здоровья;
  • получать пенсию по возрасту.

Следует заметить, что такая выплата не будет произведена в случае, если лицо имеет пенсию по инвалидности. Необходимость постоянного постороннего ухода должна быть подтверждена выводами врачей и документально.

Какие документы нужно предоставить

  • заключение врачебно-консультативной комиссии в котором указано, что заявитель нуждается в постоянном постороннем уходе;
  • паспорт;
  • идентификационный номер;
  • выписка из Пенсионного фонда о том, что пенсионер не получает надбавки по уходу к пенсии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из лиц получает пенсию в размере 20 тысяч гривен.

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#Пенсии #Пенсия #Доплата #Надбавка