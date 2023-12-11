Прибавка рассчитана для одной категории пенсионеров: при каких обстоятельствах начислят деньги

Есть список необходимых документов

Украинские пенсионеры при некоторых условиях могут получить дополнительные деньги к своим выплатам. Если человек достиг 80 лет, проживает один и остался без попечения, то ему насчитают дополнительные 837 гривен.

Как сообщает издание "На пенсии", размер доплаты составляет 40% от прожиточного минимума утратившим трудоспособность лицам. В этом году такой прожиточный минимум составил 2093 гривны.

Кто может оформить надбавку и какие условия

Граждане должны отвечать следующим критериям:

достичь 80 лет и старше;

проживать самостоятельно;

нуждаться в постоянном постороннем уходе за состоянием здоровья;

получать пенсию по возрасту.

Следует заметить, что такая выплата не будет произведена в случае, если лицо имеет пенсию по инвалидности. Необходимость постоянного постороннего ухода должна быть подтверждена выводами врачей и документально.

Какие документы нужно предоставить

заключение врачебно-консультативной комиссии в котором указано, что заявитель нуждается в постоянном постороннем уходе;

паспорт;

идентификационный номер;

выписка из Пенсионного фонда о том, что пенсионер не получает надбавки по уходу к пенсии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из лиц получает пенсию в размере 20 тысяч гривен.