Розмір пенсії буде змінюватись: як обчислюються виплати для працюючих та не працюючих осіб

Варто пам'ятати про одне важливе правило

У деяких літніх осіб розмір виплати залежить від суми прожиткового мінімуму. Одними з таких категорій українців є пенсіонери, які не працюють та навпаки.

Для осіб, що працюють, пенсію перераховувати не будуть, а от ті, що не мають роботу — можуть розраховувати на нові перерахування, якщо мінімальний прожитковий мінімум зросте. Про це пояснює незалежний консультант Сергій Коробкін на сайті "На Пенсії".

"Схожою є ситуація і з новими доплатами, які залежать від стажу та віку. Для наочності нагадаємо, що з 1 грудня у осіб, які молодші за 70 років, при стажі у жінок 30 років і у чоловіків 35 років загальний розмір пенсії з усіма надбавками не може бути нижчим за 2500 гривень. У кого пенсії до грудня були нижчими, то їх мали підтягнути до вказаного розміру. Але це стосується лише непрацюючих громадян. Для працюючих залишилися колишні розміри. Вони можуть бути переглянуті лише у разі звільнення", — пояснив експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін.

Варто зауважити, що розмір мінімальної пенсії за віком у деяких осіб залежить від суми мінімальної заробітної плати в Україні.

Якщо особа працевлаштована, то вона не буде отримувати пенсійні виплати за вислугу років. Лише після звільнення українець розраховуватиме на таке нарахування.

Консультант пояснює, що наразі різниця у розмірах пенсії для осіб, що працюють або ні, сильно не відрізняється. Єдине про що варто пам'ятати — вчасно повідомити в Пенсійний Фонд про працевлаштування. Якщо це не зробити вчасно, то та сума, яка буде нараховуватись за період праці, в майбутньому буде вираховуватись.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що дві категорії людей з 2024 року в Україні отримуватимуть скорочену до мінімалки пенсію.