Військові мають право на три види пенсій: від чого залежить сума нарахування

Є основна умова для здійснення виплати

Військові, як і інші літні особи в Україні, мають право на одну з трьох виплат — за віком, через інвалідність або у зв'язку з втратою годувальника.

Основна умова для призначення пенсії є звільнення військового зі служби. Про це мовиться в законі "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Згідно з законом, військовослужбовці за наявності встановленої вислуги на військовій службі мають право на довічну пенсію за вислугу років. Окрім того, на таку виплату розраховують особи, які перебували на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції, Національному антикорупційному бюро України, Службі судової охорони, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, Бюро економічної безпеки України чи Державній кримінально-виконавчій службі України, та деякі інші особи, які мають право на пенсію за цим Законом.

Види пенсій, які передбачені для військових

за вислугу років (незалежно від віку, за наявності вислуги 25 років і більше; при досягненні на день звільнення зі служби 45-річного віку, за наявності 25 років і більше страхового стажу, з яких не менше 12 років 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ);

по інвалідності (якщо вона настала під час виконання службових обов’язків або під час проходження служби);

у разі втрати годувальника (призначається непрацездатним членам сім’ї, які були на утриманні військовослужбовців, які померли, загинули або пропали безвісти).

Розмір пенсії для бійців

Виплати для військовослужбовців розраховуються на основі грошового забезпечення, яке містить в собі відповідні оклади за посадою та військовим званням, процентну надбавку за вислугу років та інші щомісячні додаткові види грошового забезпечення.

Розміри пенсій залежно від їх виду складають:

за вислугу років — 50-70 % грошового забезпечення, залежно від тривалості вислуги;

по інвалідності — 40-100 % грошового забезпечення, залежно від групи та причини інвалідності;

у разі втрати годувальника — 30-70 % на одного утриманця, залежно від причини смерті.

Заяви, які необхідно написати для оформлення виплат, можна подати в Пенсійний фонд України.

Варто зауважити, що право на пенсію у військовослужбовців зберігається у разі їх призову на військову службу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пенсіонери, які досягли 80 років, отримають надбавку до пенсії.